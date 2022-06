To so oranžni sadeži, ki varujejo srce in krepijo kosti

Poletje je čas marelic, okrogli žametni oranžni sadeži, ki pritegnejo z aromo in okusom, so eni najbolj priljubljenih na svetu. Poleg tega pa so tudi zdrave, nič čudnega torej, da na Kitajskem, od koder naj bi izvirale, veljajo za sadež dolgega življenja, za zdravilo.

Marelice, sveže in posušene, so bogate s prehranskimi vlakninami in zato koristijo prebavi, zlasti preprečujejo in pomagajo odpravljati zaprtje, saj s pomočjo pektina in celuloze delujejo blago odvajalno.

S pilingom bomo odstranili nečistoče, koža nam bo hvaležna. FOTO: Yacobchuk/Getty Images

Vsebujejo tudi precej mineralov, potrebnih za rast in obnovo kosti, kot so kalcij, fosfor, mangan, železo (zaradi česar pomagajo preprečevati tudi slabokrvnost) in baker. Pomagajo tudi zdravju srca in ožilja, saj sta v njih vitamin C in kalij; vitamin C varuje srce pred potencialno škodo prostih radikalov, kalij pomaga nižati krvni tlak in ohranja ravnotežje elektrolitov, kar lajša delovanje srca, vlaknine pa pomagajo nižati slabi (LDL) in skupni holesterol.

Vitamin A varuje imunski sistem in pomaga ohranjati vid, retinol in betakaroten pomagata nižati tveganje nastanka makularne degeneracije, ki je povezana s staranjem in pomeni postopno izgubljanje vida. Poleg že naštetih marelice vsebujejo še vitamine K, B1, B2, B3, B6, E in cink. Bogate so s karotenoidi, ki delujejo antioksidativno, eden najmočnejših je likopen, ki mu pripisujejo sposobnost zaščite organizma pred škodljivim sončnim sevanjem ter tudi preprečevanje kancerogenih obolenj. Marelice in marelično olje delujejo protivnetno, zaradi česar koristijo obolelim z artritisom.

Marelice niso kalorične, zato so imenitna malica: ne bomo zaužili veliko kalorij, obenem pa bodo potešile lakoto in poskrbele za sitost. Tako pomagajo preprečevati prenajedanje, ki bi vodilo v kopičenje kilogramov.

Marelično olje je zelo cenjeno v kozmetični industriji.

Kombinacija vitaminov A (v 100 gramih ga je kar 64 odstotkov dnevno priporočenega vnosa) in C ter fitohranil skrbi za zdravje kože, jo ohranja mlado, elastično, poleg tega antioksidanti v sadežu upočasnjujejo procese staranja. Hranila v marelicah preprečujejo izgubo las oziroma spodbujajo njihovo rast.

Marelično olje je odlično pomagalo pri odpravljanju prhljaja pa tudi odstranjevanju nečistoč in odmrlih celic: malo olja pomešamo z malo sladkorja, mešanico nanesemo na kožo pred prhanjem, nežno vmasiramo in speremo.