To so nevarni znaki pri otroku, ki jih starši pogosto spregledajo

Po masakru na Vračarju v Srbiji so policisti prijeli 14-letnika, pod streli katerega je umrlo osem otrok in varnostnik, več ljudi je bilo ranjenih. Takrat je fant izrekel srhljivi stavek: »Streljal sem, ker sem psihopat.«

Zato je na mestu, da se vprašamo, ali je pri otrocih mogoče prepoznati znake psihopatije? Strokovnjaki menijo, da lahko indice opazimo že pri tretjem letu. Obstaja namreč sedem nevarnih znakov, za katere psihiatri menijo, da kažejo na psihopatijo v prihodnosti, staršem pa se velikokrat ne zdijo pomembni ali resni. Tako naj bi se v otroštvu namreč obnašali številni serijski morilci, a na žalost jim nihče ni pravočasno posvetil pozornosti.

Prvi trije znaki pripadajo t. i. McDonaldovi triadi, sindromu, ki ga je prvi analiziral in označil ameriški psihiater J. M. McDonald, ki je preučeval vedenja več sto kriminalcev.

Zloraba živali

To je prvi in ​​zelo očiten znak psihopatske motnje pri otrocih. Če ste otroku razložili, da je narobe vleči mačko za rep ali psa za ušesa ter je otrok razumel in tega ne počne več, se nimate česa bati. Ko pa otroci prezrejo vašo razlago in celo začnejo še bolj zlorabljati ali celo ubijati živali, je čas, da nekaj storite.

To je pravzaprav način, kako potencialni serijski morilec izraža svojo jezo nad nemočnimi bitji. Povezavo med mučenjem živali in psihopatijo v prihodnosti je dodatno potrdilo to, da so serijski morilci pogosto uporabljali enake metode mučenja in ubijanja svojih žrtev, kot so jih kot otroci uporabljali pri živalih.

Čaščenje ognja

Piromanija ali ljubezen do podžiganja je še en očiten znak ter še en način, da morebitni psihopat izrazi svojo jezo in zlobo.

Nočno močenje postelje

Sporen, a pogosto indikativen znak. Seveda to ne pomeni, da bo vsak otrok, ki ima težave z močenjem postelje, v prihodnosti postal psihopat, a McDonald je verjel, da je ta motnja lahko vzrok za trpinčenje živali in piromanijo, saj je lulanje v posteljo ali hlače zelo ponižujoče za otroka. Zato ta postane užaljen in jezen. Če zaradi tega trpi posmeh prijateljev, starši se pa ne odzovejo pravočasno, gre zlahka vse narobe.

Dober primer je Andrej Čikatilo, najbolj razvpiti in okrutni serijski morilec v Sovjetski zvezi. Pozneje se je izkazalo, da je kot otrok močil posteljo in da ga je mati tepla, ko se je polulal. Nekaj ​​let pozneje je Čikatilo začel uživati ​​v opazovanju trpljenja drugih otrok, kar je vodilo v kanibalizem in izjemno krute zločine. V 12 letih umoril in pohabil najmanj 52 žensk in otrok.

Poleg McDonaldove triade psihiatri identificirajo še štiri druge znake, ki nakazujejo na razvoj psihopatije. Svetujejo, da ste zelo pozorni, saj je meja med normalnim in nenormalnim vedenjem včasih zelo, zelo tanka.

Kršenje pravil

Seveda ga ni otroka, ki ne bi tu in tam prekršil pravil. Toda otroci s psihopatskimi nagnjenji kršenje pravil vidijo povsem drugače – v tem uživajo. Ko prekršijo pravilo, jim poskoči adrenalin, piše portal stil.kurir.rs.

Laganje brez obžalovanja

Če otrok laže, ker se boji kazni, je razlog popolnoma razumljiv. Če pa otrok laže samo zato, ker si tako želi, brez obžalovanja in z zelo verodostojnim izrazom na obrazu, je to lahko razlog za skrb, pravijo strokovnjaki. Morda je z njim kaj narobe, morda le rad laže, morda preveč fantazira … Če pa otroka s psihopatskimi nagnjenji ujamemo na laži, smo priča hudemu izpadu jeze ali histerije. Tak odziv je oblika manipulacije in izraz užaljenosti, vendar ne zato, ker vedo, da so nekaj naredili narobe, ampak zato, ker je bila laž razkrita.

Ustrahovanje

Otroci postanejo nasilneži iz različnih razlogov – želijo si pozornosti, moči, posnemajo nasilne starše, svoje vzornike ... Razlogov je veliko, vendar ni vsak otrok nasilnež v prihodnosti psihopat in manijak. Tisto, kar razlikuje potencialnega psihopata od otrokovega nezrelega vedenja, je, da nimajo razloga, da bi nekoga zlorabljali, v tem preprosto uživajo.

Neobčutljivost

Otroci s psihopatskimi nagnjenji ne pokažejo strahu tako zlahka kot njihovi vrstniki in ne čutijo enake količine stresa. Pojma nimajo, kaj je sočutje.

Psihologinja Heather Irwin je za BrightSide.me povedala, da je prvo leto otrokovega življenja ključnega pomena za določanje njegovega duševnega zdravja v prihodnosti: »Nihče ne postane psihopat v srednjih letih. Pozoren moraš biti na obnašanje v otroštvu in kaj se je zgodilo s temi otroki takoj po rojstvu. Na primer, če je dojenček v prvih šestih mesecih veliko jokal in nihče ni bil pozoren, si otrokovi možgani to zapomnijo in sklepajo, da občutki niso pomembni. Na podlagi tega koncepta se oblikujejo druge možganske strukture.«

Psihologi pa odkrivajo še en zanimivi podatek – če je otrok odraščal v dobrem, mirnem okolju in po petih letih življenja doživi neko obliko nasilja, so možnosti, da bo v prihodnosti postal psihopat, veliko manjše kot pri otrocih, ki so doživeli nasilje ali zavračanje v prvem letu življenja, ko je njihova zavest že razvita.

To pomeni, da so starši poleg tega, da so dolžni skrbeti za otrokovo zdravje, odgovorni tudi za otrokov pogled na svet.

A pozor, nekateri od teh znakov so lahko tudi odziv na neustrezna postopanja staršev. S prenehanjem slabega starševskega vedenja lahko izginejo tudi ti skrb vzbujajoči odzivi.