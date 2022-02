NIJZ razkril hude simptome dolgotrajnega covida

V Sloveniji je po ocenah NIJZ 186.593 aktivnih primerov okužbe s koronavirusom. Več kot pol milijona prebivalcev pa je covid že prebolela. Večina od teh nima nobenih težav, a od deset do dvajset odstotkov ljudi čuti posledice še dolgo po preboleli bolezni.

»Večina ljudi, ki zboli za boleznijo covid-19 popolnoma okreva, približno 10-20 % ljudi pa občuti srednje do dolgoročne učinke po preboleli bolezni, kar je poznano kot post covid-19 ali dolgotrajni covid (»long covid«),« pišejo na spletni strani NIJZ.

Med najpogostejše siptome post covida štejejo utrujenost težko dihanje, težave s spominom, koncentracijo in spanjem, vztrajen kašelj, bolečine v prsih, težave pri govoru, bolečine v mišicah, izguba vonja in/ali okusa, depresija ali anksioznost.

Simptomi dolgotrajnega covida. FOTO: Nijz

Našteti simptomi so lahko vse prej kot blagi. Vztrajajo laho od začetka bolezni ali pa se razvijejo po okrevanju. Sčasoma izzvenijo, a se lahko tudi ponovijo.

»Stanje post covid-19 lahko vpliva na sposobnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti posameznikov, kot so delo ali gospodinjska opravila in lahko vpliva na vračanje na delo ali socialno življenje. Prizadene lahko tudi njihovo duševno zdravje in ima lahko ekonomske posledice za njih same, njihove družine in družbo,« so zapisali na NIJZ.

