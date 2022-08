To so napotki za daljše življenje

Le kdo si ne želi dolgega, zdravega in srečnega življenja. Nekaterim je, se zdi, vse prineseno na pladnju, drugi se morajo močno potruditi. A za vse velja: izberite telesno aktivnost, ki vam je ljuba, in se gibajte! Lahko tečete, igrate tenis, plavate, kolesarite, igrate golf, tudi (hitro) hodite. Vse našteto (in še kaj drugega, kar smo izpustili) niža tveganje prezgodnje smrti, pa tudi tveganje smrti zaradi bolezni srca in ožilja, kažejo izsledki raziskave, objavljene v publikaciji Jama Network.

Za ohranjanje zdravja odraslih je potrebnih vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden.

V raziskavi, ki jo je opravil ameriški inštitut za raka, so analizirali odgovore več kot 272.000 ljudi, starih od 59 do 82 let, vsi so izpolnili vprašalnik o prostočasnih aktivnostih v okviru raziskave Nacionalnega inštituta za zdravje o prehrani in zdravju oziroma razmerju med njima. Sodelujoče so spremljali okoli dvanajst let in analizirali podatke o smrtih zaradi raka, srčnih bolezni in katerega koli vzroka. Kakršna koli aerobna vadba, ki jo izvajamo v skladu s priporočili, je povezana s 13 odstotkov nižjim tveganjem smrti iz katerega koli vzroka (v primerjavi s popolno odsotnostjo gibanje), so ugotovili raziskovalci. Pri srčno-žilnih boleznih se je najbolje obnesel šport z loparji: za 27 % se je znižalo tveganje smrti zaradi bolezni srca in za 16 % tveganje prezgodnje smrti, sporočajo raziskovalci in še, da se je pri raku (19-odstotno znižanje) za najbolj koristnega izkazal tek. Kot rečeno, so se pri nižanju tveganja prezgodnje smrti najbolje odrezale igre z loparjem, sledi tek, na tretje mesto pa se je uvrstila hoja, seveda hitra in živahna, taka, pri kateri se pospeši utrip. Sicer pa so prav vse telesne dejavnosti povezane z vsaj malo znižanim tveganjem prezgodnje smrti, pravijo raziskovalci, velja tudi zmerno intenzivno gibanje.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije je za ohranjanje zdravja odraslih potrebnih vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma ustrezna kombinacija obeh. Poleg tega je za odrasle priporočljivo, da vsaj dvakrat tedensko izvajajo vaje za mišično moč in vzdržljivost. Otroci v predšolskem obdobju naj bodo telesno dejavni vsaj tri ure dnevno, v šolskem obdobju pa najmanj eno uro dnevno. Spodbujajmo jih k prijetnim in raznolikim dejavnostim, ki so primerne za njihovo starost in sposobnosti, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in še, da trikrat tedensko izvajajo vaje za krepitev mišic in kosti.

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni. Ugodni učinki redne telesne dejavnosti se kažejo na telesnem in tudi duševnem počutju. Zmanjša se ogroženost za pojav bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in debelosti, visokega krvnega tlaka in osteoporoze, zmanjša tveganje za možgansko kap; znižuje krvni tlak pri tistih, ki že imajo povišanega, obvladuje prekomerno telesno težo in debelost, zveča telesno pripravljenost, vzdržuje mišično moč in gibljivost sklepov, zmanjša stres, tesnobo, depresijo in osamljenost, izboljša kakovost življenja.