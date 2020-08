To so najpogostejši vzroki za slab zadah

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dosledno moramo skrbeti za higieno, ki vključuje tudi čiščenje jezika. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Skrb za ustno higieno in prehrana

Ker je zadah velikokrat le posledica slabe ustne higiene, je prvi korak pri njegovi odpravi boljša higiena. To pomeni, da si redno umivamo zobe, uporabljamo zobno nitko in si redno ščetkamo in čistimo jezik. To seveda ni dovolj, redno moramo obiskovati zobozdravnika, vsaj dvakrat na leto, ki bo preveril, ali je v naših ustih kaj narobe. Pri odpravi zadaha oziroma pri preventivi pa sta pomembna tudi hrana in način življenja, pravi Jože Majes in svetuje, da upoštevamo načela zdravega prehranjevanja in skrbimo za zdrav življenjski slog.



Obloge na jeziku so največkrat vzrok za slab zadah.

Verjetno ni človeka, ki kdaj pa kdaj ne bi imel neugodnega zadaha. Po podatkih naj bi halitozo, kot ga strokovno imenujemo, imelo več kot 20 odstotkov ljudi. Lahko je prehoden ali kroničen; prehoden hitro izgine, drugi pa se pojavlja zelo pogosto. Zanj je lahko kriva hrana, na primer česen, pri zdravem človeku se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov.Kot pravi znani zeliščarz zeliščarske Kmetije Plavica, je lahko posledica slabe ustne higiene, obloge na jeziku so denimo največkrat vzrok za slab zadah, tudi vnete dlesni, gnili zobje ali vneti mandlji. Velikokrat ga dobimo, če imamo vnetje v želodcu in posledično gnitje ali rano na želodcu ali dvanajstniku. Lahko se je preveč razbohotila tudi bakterija Helicobacter pylori, ki povzroča rano na želodcu.»Dejstvo je, da ustni zadah v glavnem povzročajo patogene bakterije, ki povzročajo gnitje v našem telesu,« pravi Majes in dodaja, da moramo vedno, ko opazimo zadah, biti nanj pozorni in ukrepati. Ne nazadnje je lahko znak resne zdravstvene težave. »Sporoča, da se moramo začeti zdraviti oziroma obiskati svojega zdravnika, da dobimo točno diagnozo. Potem se moramo odločiti, ali poslušamo nasvet zdravnika ali pa se začnemo zdraviti sami, če imamo dovolj znanja. Gotovo pa moramo spremeniti način življenja oziroma prehrane.«Pri odpravljanju zadaha je zelo pomembno, da najprej izvemo, kaj ga v resnici povzroča. Najprej je torej potrebna natančna diagnoza, šele potem se lahko začnemo zdraviti. Zdravljenje je zelo individualno in različno od primera do primera.Pomagamo si lahko na različne načine. »Obstajajo različni čaji, ki zavirajo rast oziroma razmnoževanje patogenih bakterij. Obstajajo tudi čaji, ki pospešujejo celjenje ran. Vendar moramo biti vztrajni in disciplinirani,« svetuje Majes.»Če imamo rano na želodcu, se moramo izogibati alkoholu, slanim jedem, sladkarijam, suhemu mesu in hudim začimbam,« pravi Majes in dodaja, da se morajo predvsem starejši izogibati uživanju mlečnih izdelkov. Bolje bo, če se bomo navadili piti grenke čaje, ki si jih pripravimo iz plešca, rmana, ognjiča, tavžent rože, pravega encijana, ognjiča in drugih zdravilnih zelišč. O pravi mešanici zelišč, ki bodo pomagala pri odpravi zadaha, se je najbolje posvetovati z zeliščarjem oziroma strokovnjakom, da si ne bomo naredili več škode kot koristi.Toda samo z zelišči ga ne bomo odpravili trajno, če ne bomo poiskali pravega vzroka zanj, poudarja priznani zeliščar. »Če imamo vnete dlesni, si jih drgnemo z zdrobljeno koreniko srčne moči ali sivo glino. Redno si umivajmo zobe. Vsekakor priporočam redne obiske zobozdravnika in osebnega zdravnika ali zdravnika ajurvedske medicine.«