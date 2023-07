To so najpogostejše napake pri higieni ustne votline

Redna in skrbna nega ustne votline je med drugim pomembna za preprečevanje nastajanja zobnega kamna. Zobni kamen je trda in trdovratna mineralna obloga na zobeh, posledica nalaganja zobnih oblog. Zobne obloge so mehke obloge, ki nastajajo zaradi kopičenja bakterij, ostankov hrane in sluzi. Če jih ne odstranimo pravočasno, lahko mineralizirajo in se spremenijo v trdno snov, imenovano zobni kamen. Ta lahko povzroči resne težave, med drugim vnetje dlesni (gingivitis) in parodontalno bolezen.

Vsaj dvakrat na dan

Najboljši način za preprečevanje zobnega kamna je vzdrževanje ustrezne ustne higiene. Pomembno je, da si zobe umivamo vsaj dvakrat na dan, vsaj dve minuti vsakič. Z mehko zobno ščetko le nežno krožimo po njih, da preprečimo poškodbe sklenine in dlesni. Z zobno nitko ali medzobno ščetko odstranimo obloge in hrano, ki se zatakne med zobmi. Ne pozabimo na redno obiskovanje zobozdravnika, ki bo poskrbel za strokovno čiščenje zobnega kamna, saj še tako skrbno umivanje zob ne doseže čisto vseh delov ustne votline. »Skrb za ustno zdravje je pomemben del splošnega zdravja, zato ne zanemarjajte rednih pregledov pri zobozdravniku,« sporočajo zobozdravniki.

Napake pri ustni higieni

Pri umivanju zob ljudje včasih delajo napake, ki lahko slabo vplivajo na njihovo ustno zdravje. Ena najpogostejših napak je, da so prehitri in površni, kar lahko poveča tveganje za nastanek zobnega kamna in drugih težav. Dve minuti je priporočen čas, v katerem si temeljito očistimo zobe in odstranimo obloge. Druga pogosta napaka je slaba tehnika umivanja zob. Mnogi uporabljajo preveč sile pri ščetkanju, kar lahko poškoduje sklenino in dlesni. Zaradi tega je priporočljivo, da uporabljamo mehko zobno ščetko in z njo nežno krožimo po zobeh in dlesnih. Prav tako smo pozorni, da očistimo vse površine zob, tudi hrbtno stran.

Kaj pa jezik in izbira zobne kreme

Poleg tega mnogi pozabijo na čiščenje jezika. Na jeziku se lahko namnožijo bakterije, ki prispevajo k slabemu zadahu in slabemu zdravju zob. Zato uporabljamo tudi strgalo za jezik ali krtačko za jezik. Prav tako je pomembno, da izberemo pravo zobno kremo. Obstaja veliko različnih vrst, namenjenih za različne potrebe, kot so beljenje, občutljivi zobje ali boj proti zobnemu kamnu. Posvetujte se s svojim zobozdravnikom, da vam pomaga izbrati najprimernejšo za vaše potrebe. Pravilna prehrana je še en ključen dejavnik za zdravje zob. Izogibati se moramo čezmernemu uživanju sladkarij, gaziranih pijač in hrane z visoko vsebnostjo škroba, saj lahko pripomorejo k nastanku zobnega kamna. Raje se odločimo za zdravo prehrano, bogato z vlakninami, svežim sadjem, zelenjavo, mlečnimi izdelki in pustim mesom. Takšna hrana tudi spodbuja izločanje sline, ki zaščiti zobe pred kislinami in oblogami.