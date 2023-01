To so najmanj kalorični oreški, ki celo znižujejo holesterol

Pistacija (Pistacia vera) je drevo, ki zraste do 10 metrov visoko, njeni listi pa v dolžino merijo 10-20 centimetrov. Lupina ploda te dvodomne rastline je bež barve, vendar pa so jo včasih barvali v rdečo, saj so želeli s tem prekriti madeže, ki so bili povzročeni z ročnim obiranjem oreškov. Danes obiranje pistacij poteka predvsem strojno, zato ta praksa ni več pogosta. Koščičast plod, v katerem so semena, ima specifičen vonj in okus. Ko se sadež odpre, se razpoči na dva dela, kar spremlja poseben zvok.

Preberite več na Onaplus.si