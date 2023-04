To so miti o hormonski kontracepciji

Izjemno pomembno je, da mlada ženska začne spolno življenje oborožena z znanjem, saj se bo le tako znala zaščititi pred morebitnimi neželenimi posledicami, kot so spolne bolezni in neželena nosečnost. Obisk pri ginekologu pred prvim spolnim odnosom je, smo slišali na novinarski konferenci, kjer so v vlogi govornikov nastopili mag. Mojca Grebenc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Ksenija Noč, dipl. med. sestra, mag. zdravstvene nege, Patricija Dolinar, mag. farmacije, in Pia Mohorič Tomažin, študentka 4. letnika Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in sodelavka na resorju za socialo in zdravstvo Študentske organizacije v Ljubljani (ŠOU), nadvse priporočljiv. Dekleta, pri katerih se doma o spolnosti govori odkrito, navadno najdejo ginekologa s pomočjo mame, kar je velika prednost.

Mit je, da se ženska brez menstruacije ne čisti in da se menstrualna kri nabira drugje.

Med najpogostejšimi načini iskanja informacij o varni spolnosti je brskanje po spletu, so pa mladi v anketi, ki jo je opravil organizator dogodka, izpostavili, da imajo v poplavi objav težave pri ločevanju resničnih in napačnih informacij. Prav zato je pomembno, da mlado dekle vse o varni spolnosti izve iz zaupanja vrednega in kompetentnega vira, kot je izbrani ginekolog. Ta v pogovoru z dekletom med drugim poda tudi mnenje, katera vrsta kontracepcije je zanjo najbolj primerna.

Miti o hormonski kontracepciji

Še posebno veliko mitov, ki jih najdemo na spletu, je povezanih s hormonsko kontracepcijo, ki naj bi povzročala debelost, glavobole, tromboze, infarkte, nekatere vrste raka, celo neplodnost. Hormonska kontracepcija ni brez stranskih učinkov, vendar pa so omenjene trditve zavajajoče. Dejstvo je, da hormonska kontracepcija ni primerna za vsako žensko, o tem, ali je primerna za posameznico, pa na podlagi informacij o pacientki poda mnenje ginekolog.

Hormonske kontracepcije se zaradi zavajajočih mitov nekateri bojijo. FOTO: Dorazett/Getty Images

Hormonska kontracepcija je lahko kombinirana in vsebuje estrogen ter progestagen. »To je najširše predpisana. Dobi se v obliki tabletk ali nožničnega obročka ali obližev. Princip delovanja je, da zavira ovulacijo in zgosti sluz na materničnem vratu, kar onemogoči spermijem vstop v maternico, še ena prednost pa je, da onemogoča infektom vstop v maternico in tako onemogoča vnetje zgornjih rodil. Ta oziroma vsa hormonska kontracepcija je odsvetovana ženskam, ki imajo resne zdravstvene težave, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen z zapleti, določena jetrna obolenja, tumorji, ki so hormonsko aktivni, kot je rak na dojki,« izpostavlja dr. Grebenčeva.

S kontracepcijo proti neplodnosti

Kombinirana hormonska kontracepcija ima (poleg že omenjenega preprečevanja vnetja zgornjih rodil) nekaj prednosti, denimo izboljša stanje kože, zelo izboljša aknavost. Novejše tabletke imajo manj hormonov, dekleta ob jemanju redkeje opazijo povečanje teže, če pa že, ne več kot za kilogram ali dva. Poleg kombinirane obstaja še progestagenska kontracepcija, ki vsebuje le progestagen in se dobi v obliki tabletk ali materničnega obroča. »Ta velja za bolj varno, ker nima povečanega tveganja za krvne strdke,« pojasnjuje dr. Grebenčeva.

Dr. Grebenčeva je poudarila, da imajo dekleta, ki jih pri iskanju ginekologa podpirajo mame, veliko prednost. FOTO: Miran Juršič

Ob daljši uporabi hormonske kontracepcije se, kot pravi zdravnica, zniža tveganje za raka na jajčnikih za 80 odstotkov, prav tako tveganje za raka na telesu maternice, zniža se tveganje za raka debelega črevesja in danke, nekoliko pa se poveča tveganje za raka na dojkah. Po koncu jemanja kontracepcije se to tveganje izniči v desetih letih. Kombinirana hormonska kontracepcija blagodejno deluje na simptome policističnih jajčnikov. »Ob večmesečni uporabi kombinirane hormonske kontracepcije se začnejo jajčniki normalizirati. Poleg tega, da jim kontracepcija uredi menstruacijo, tudi zniža nivo androgenov in hkrati olajša simptome. Ko končajo kontracepcijo, imajo prve mesece najboljše možnosti za zanositev, saj se njihovi jajčniki najbolj optimalno obnašajo,« pove.

Šibke in kratke menstruacije

Druga vrsta hormonske kontracepcije je progestagenska, jemlje se jo brez premora. Ta deluje tako, da naredi zelo tanko sluznico v maternici. Posledica so zelo šibke menstruacije, ki trajajo le dan dva ali pa menstruacija popolnoma izgine. »Mit je, da se ženska brez menstruacije ne čisti in da se menstrualna kri nabira drugje,« pravi dr. Grebenčeva.

Ob daljši uporabi hormonske kontracepcije se, pravi zdravnica, zniža tveganje za raka na jajčnikih za 80 odstotkov.

Zaradi tanke maternične sluznice ni potrebe po menstruaciji, saj se sluznica ne more odluščiti, kot je to v primeru, če ne jemljemo te vrste kontracepcije. To je dobrobit te vrste kontracepcije. »Ravno zato ta kontracepcija še dodatno varuje pred rakom na maternici,« poudarja dr. Grebenčeva.