To so fantastična olja za vse, ki jim izpadajo lasje

Olja za krepitev las so uporabna v čisti obliki ali kot dodatek različnim pripomočkom, od balzamov do krem. Zlasti so v ta namen koristna olja z visoko vsebnostjo vitamina E.

»Olja, ki vsebujejo veliko vitamina E, lase navlažijo in jim zagotavljajo elastičnost. Ob tem izboljšujejo zdravje lasišča, v njem spodbujajo krvni pretok ter preprečujejo izpadanje las,« je povedal stilist Nick Stenson ter nanizal nekaj prednosti olj z vitaminom, E.

Preprečujejo izpadanje las

Tako masaža lasišča z oljem kot prehranski dodatki z vitaminom E preprečujejo pretirano izpadanje las.

Izboljšuje krvni pretok v lasišču

Dober krvni pretok na lasišču je povezan z zdravjem lasnih korenin, ki so prvi pogoj za zdrave lase.

Uravnava naravno maščobo lasišča

Z redno, tedensko masažo lasišča z oljem z vitaminom E je mogoče uravnavati izločanje naravnih maščob na njem, kar pomeni, da je primerno za masažo pri suhih in pri mastnih laseh.

Najenostavnejši način uporabe olja z vitaminom E

Nanesite ga na lase in počakajte od 10 do 15 minut, nato jih umijte kot običajno.

Z vitaminoma E so najbogatejša jojobino olje, olje pšeničnih kalčkov, kikirikijevo olje in z vitaminom E obogatena olja.