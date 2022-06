To se zgodi z vašim telesom, če opravljate delo, ki ga sovražite

Vsak ima slabe dneve na delovnem mestu, vendar obstajajo znaki, na katere morate biti pozorni, preden se slab teden v pisarni spremeni v neskončen, izčrpavajoč delovni stres, ki uničuje vaše zdravje.

Vse več Slovencev ni zadovoljnih na delovnih mestih, kar je težava, ki jo morajo delodajalci in zaposleni jemati bolj resno, saj je sreča zelo pomembna. Zadovoljni zaposleni so bolj produktivni, manj odsotni zaradi bolezni in kažejo večjo lojalnost do podjetja. Toda slovenski delavci so vedno bolj obremenjeni in v stresu, marsikdo se spopada tudi z izgorelostjo in z zdravstvenimi težavami.

Telo nam ponavadi sporoča, da je preobremenjeno in da potrebujemo počitek, vendar smo zaradi adrenalina in občutka, da imamo ogromno dela, ki ga moramo nujno dokončati, premalo pozorni na opozorilne znake. Modro jih je upoštevati, če ne želimo zboleti.

Nadaljujte branje tukaj.