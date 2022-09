To se bo zgodilo, če boste vsak dan popili dovolj vode, in koliko je prava količina

Če vam hujšanje ni uspelo, je morda vzrok v pomanjkanju vode: kadar telesne tekočine niso v ravnovesju, se upočasni presnova, človek se počuti utrujeno in brezvoljno. Kdor vsak dan popije okrog dva litra vode sobne temperature, poveča porabo energije za 100 kalorij. Žal pa večina ljudi pije premalo vode in predvsem napačne pijače: preveč kave, čaja, sladkih sokov in alkohola. Res je, da tudi te vsebujejo vodo, a tudi druge snovi (denimo kofein), ki telo dehidrirajo in ga spravijo iz ravnovesja.

