To pri umivanju zob počnemo vsi, a je povsem napačno in neučinkovito

Za ohranjanje ustnega zdravja zobozdravniki prisegajo na krepitev preventive. »Pri otrocih je bila to ustaljena praksa pred epidemijo covida 19, pri odraslih in ranljivejših skupinah, starejših, motorično oviranih ali dementnih pa bi jo bilo treba na novo zagnati,« meni prim. Matej Leskošek, dr. dent. med., višji zobozdravnik, vodja zobozdravstva v ZD Vrhnika, v. d. predsednik Stomatološke sekcije SZD in vodja Tekmovanja za čiste zobe ob zdravi prehrani.

