To pomaga pri napihnjenosti

Vsakdo se je zagotovo že večkrat srečal z bolečinami v trebuhu, posledico napihnjenosti oziroma kopičenja plinov v želodcu ali črevesju. Gre za naraven proces, zrak v črevesje vnašamo s prehitrim prehranjevanjem, pitjem tekočin in tudi požiranjem sline. Težava nastane, ko je plinov preveč. Najpogosteje se to zgodi zaradi nepravilnega prehranjevanja oziroma uživanja jedi, ki pospešujejo nastajanje plinov. Gre predvsem za zelenjavo, kot so artičoke, brokoli, cvetača, zelje, čebula, česen, fižol, pa tudi mlečne proizvode, kruh in žitarice.Pri fižolu so težave v kompleksnih ogljikovih hidratih, ki jih človeško telo težko prebavi. Šele v debelem črevesju jih začnejo presnavljati mikroorganizmi iz črevesne flore, pri tem pa se sproščajo različni plini, kot so metan, ogljikov dioksid in vodik. Težave z napenjanjem se lahko pojavijo tudi po uživanju različnih bombonov, zlasti če so narejeni iz veliko umetnih sladil.Seveda ni vedno kriva le hrana, ampak tudi zdravstvene težave, kot so na primer crohnova bolezen in divertikulitis ali določene oblika raka. Težave lahko povzročajo določena zdravila ali prekomerna uporaba odvajal. Če zaznate nenavadno povečanje bolečin v trebuhu, za katere ne najdete očitnih vzrokov, obišče zdravnika.Če je za napihnjenost krivo predvsem nepravilno prehranjevanje, si lahko pomagate sami. Eno izmed prvih pravil je, da si za posamezne obroke vzamete čas: jejte počasi, vsak grižljaj dobro prežvečite, okolje naj bo brez motečih dejavnikov, kot so televizija, gledanje v zaslon mobilnega telefona ali tablice. Bodite pozorni pri kuhanju oziroma izbiri živil. Če vam težave povzroča fižol, se mu ni treba popolnoma odpovedati, ga pa ne uživajte prepogosto.Strokovnjaki svetujejo, da živilom, ki napenjajo, dodajate različne začimbe. Prav te namreč pomagajo pri zmanjševanju napenjanja. Dobro je, da stročnice pretlačite – v pire, namaz, juho. Zelo priporočljivo je, da med obrokom ne pijete veliko tekočine. Zdrave in uravnotežene prehrane ni brez vlaknin, s katerimi preprečujemo zaprtje. In ne pozabite na sadje: strokovnjaki odsvetujejo njegovo uživanje takoj po jedi, saj začne v želodcu fermentirati. Raje ga pojejte pred obrokom. Pomaga masaža: v primeru težav, bolečin ob napenjanju, lezite na hrbet in z nežnimi krožnimi gibi masirajte trebuh v smeri urinega kazalca.