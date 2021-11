To morate storiti do konca leta, da bo naslednje leto srečnejše

Življenje nam vedno znova kaže, da nikoli ne vemo, kaj nas čaka jutri, zato je tako pomembno, da vsak dan živimo s polnimi pljuči. Tisto, kar nam lahko prepreči, da bi v sedanjem trenutku živeli srečno in izpolnjeno, so negativni in strupeni ljudje iz naše okolice, tisti, ki si ne zaslužijo našega srca.

Pred začetkom novega leta vedno naredimo sezname želja, načrte, si zastavimo različne cilje in želimo spremeniti navade. Pred koncem leta 2021 vam predlagamo, da odvržete breme preteklosti in postanete svobodnejši. Oprostite vsem strupenim ljudem, ki vam »grenijo« življenje. Zaslužite si biti obkroženi z ljudmi, ki lahko iz vas izvabijo najboljše in vas navdušijo, da uresničite tvoje sanje.

V leto 2022 vstopite odprti za pozitivne ljudi in pozitivne okoliščine

Znebite se vseh tistih, ki ne vedo, kaj je odpuščanje, tistih, ki nikoli ne prevzamejo odgovornosti za svoja dejanja, ljudi, ki vas pogosto postavijo nazaj, namesto da bi vas spodbujali k razvoju in pogumnemu koraku naprej proti cilju. Poslovite se od tistih, ki vam nenehno vsiljujejo svoje mišljenje, da ste preobčutljivi, ko jih opozorite na nekatere napake. Ljudi, ki vas nenehno opozarjajo na vaša čustva ter vam preprečujejo izražanje. Obkrožite se s tistimi, ki cenijo vso vašo skrb in razumejo, da potrebujete podporo, ko je težko.

Čas je, da se poslovite od tistih, ki verjamejo, da je veliko srce vaša slabost, ne prednost.

Izpustite iz svojega življenja ljudi, ki vam pravijo, da nimate pravice biti žalostni. Tiste, ki vam nenehno govorijo, da so drugi boljši od vas. Vse tiste, ki življenje spreminjajo v tekmovanje, ga materializirajo in ogrožajo vašo srečo. Poslovite se od ljudi, ki izkoriščajo vaše dobro srce. Od tistih, ki vam pišejo le, ko nekaj potrebujejo ali ko želijo spregovoriti o svojih težavah. Od ljudi, zaradi katerih gledate le njihove izbrane filme in hodite le v njihove izbrane lokale. Od ljudi, ki jim je vseeno za vaše mnenje in ki ne razumejo besede »ne«.

Poslovite se od ljudi, ki mislijo samo nase. Poslovite se od ljudi, zaradi katerih se počutite ničvredne in manjvredne. Od ljudi, ki se počutijo srečne le, ko ponižujejo druge. Oddaljite se od »prijateljev«, ki se ne morejo veseliti vaših uspehov, se pa veselijo vaših neuspehov.

Naj bo vaše pravilo in najlepše darilo za novo leto, da se boste poslovili od strupenih ljudi. Zaslužite si iskreno ljubezen, podporo in svetlobo v vsakem odnosu – tega nikoli ne pozabite. Osvobodite prostor v svojem srcu in odprite svojo dušo tistim dobrim, hvaležnim in navdihujočim ljudem, ki nudijo čisto ljubezen.