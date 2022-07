To moramo poleti početi s stopali

Potenje, trda koža, glivice, otiščanci, bradavice, krčne žile in krči v nogah so samo nekatere težave, ki našemu zdravju in videzu povzročajo preglavice, poleti pa so še izrazitejše.

Strokovnjaki venomer poudarjajo, da moramo za stopala skrbeti vse leto, ne le poleti, a v vročih mesecih jim vendarle posvetimo dodatno pozornost.

Odstranjujmo odmrlo kožo

»Poleti so noge, še posebno stopala, bolj obremenjene zaradi različnih zunanjih vplivov,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »V vročih mesecih lahko naredimo veliko, da prizanesemo stopalom in nogam ter zanje dobro poskrbimo. Pomembno je, da dosledno in zmerno skrbimo za osnovno higieno, ki jo lahko prepustimo pedikerju ali pa za stopala poskrbimo sami. A če z njimi ne ravnamo pravilno, nam lahko povzročijo veliko težav in bolečine.«

Zanje skrbimo vse leto, še bolj v vročih mesecih. FOTO: Fahroni/Getty Images

Nujni so dosledno odstranjevanje odvečne odmrle kože, skrb za higieno in pa zračna obutev, poudarja sogovornica in še: »Pozorni moramo biti na to, da so naša stopala suha, da redno menjamo nogavice in jih peremo pri visokih temperaturah, da si obutev razkužujemo in čistimo ter da stopala in nohte razkužujemo z antiseptiki ali antimikotiki, sicer imamo lahko veliko težav z glivicami. Ljudem s krčnimi žilami odsvetujemo dolgotrajno izpostavljenost soncu, kopamo se v hladni vodi in smo telesno aktivni. Koristi predvsem hoja.«

Poleti so različnim dejavnikom izpostavljeni tudi nohti, zaradi različnih kemikalij, neustrezne prehrane in pa možnosti poškodb. Mnogi imajo težave z lomljivimi in krhkimi nohti, pri čemer lahko pomagata doslednejša nega in uravnotežena prehrana, svetuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Če nohti postanejo zadebeljeni in deformirani ali se pojavi pigmentni madež pod nohtom, je potreben pregled pri zdravniku. Vzrok za zadebeljene in deformirane nohte je lahko glivična okužba ali luskavica. Glivično okužbo lahko zdravimo sami, je pa potrebna vztrajnost, saj zdravljenje traja več mesecev. Spremembe na nohtih se lahko pojavijo tudi zaradi prehrane, ob menstruaciji ali vročinski bolezni. Pri fizičnih poškodbah nohta sta potrebni previdnost in ustrezna nega, da se obnohtno tkivo ne okuži.«

Zdravilno morje »Morska voda velja za naravno zdravilo in zelo dobro deluje na stopala, saj ima protimikrobni učinek in odstranjuje kurja očesa ter ugodno vpliva na prekrvitev,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec. »Sol ima namreč odlične vpojne lastnosti in odstrani odvečno vodo iz stopal. Klor je dezinfekcijsko sredstvo, lahko pa kožo dodatno izsuši. Po kopanju v klorirani vodi je treba kožo dobro sprati. Tudi hoja po mivki in bosa hoja sta lahko za stopala zelo ugodni. Ko večino dneva preživimo na nogah, jim zvečer privoščimo kopel. Namakamo jih približno 20 minut, potem jih dobro osušimo in namažemo s kakovostno kremo s karitejevim maslom ali ureo. Za stopala je lahko prijetna sprostitev tudi masaža s kokosovim oljem, ki kožo globinsko nahrani in okrepi.«

Glivične okužbe, kot vemo, lahko preprečujemo z ustrezno preventivo. Največkrat si jih pridelamo na kopališčih, glivice namreč preživijo na bazenskih površinah kar dolgo, zato je možnosti za okužbo veliko: »Najpomembnejši preventivni ukrep je nedvomno zavedanje o možnosti okužbe in ustrezno ukrepanje. Po kopanju v kopališču si dobro umijemo noge z milom, jih obrišemo, zlasti med prsti, in nosimo lastne natikače. Poleti je priporočeno nositi zračna obuvala.«