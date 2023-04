To krvna skupina razkrije o vas: ne boste verjeli, na kaj vse lahko vpliva

Ameriški znanstveniki so opravili več raziskav, ki razkrivajo, katere krvne skupine so nagnjene k določenim zdravstvenim stanjem in boleznim, koga komarji najbolj targetirajo in kdo so najboljši ljubimci. Poglejte rezultate.

Krvna skupina 0 ima manj krvnih strdkov

Ljudje s krvno skupio 0 imajo manjše količine beljakovin, ki pomagajo pri strjevanju krvi, zato so izpostavljeni manjšemu tveganju za nastanek krvnih strdkov.

»Vendar ne bi nikoli smeli kar domnevati, da je posameznik s krvno skupino 0 popolnoma zaščiten od tega ali da so ljudje z drugimi krvnimi skupinami v toliko večji nevarnosti,« pravi dr. Terry Gernsheimer, svetovalka Ameriškega združenja za hematologijo.

Mimogrede, skupina 0 ni le najpogostejša krvna skupina, ampak tudi najstarejša – strokovnjaki in zgodovinarji menijo, da so prvi ljudje na svetu imeli prav to krvno skupino.

Večje tveganje za raka na želodcu

Ljudje s krvnimi skupinami A, B in AB so bolj izpostavljeni tveganju za nastanek raka na želodcu, kaže študija BMC Medicine, razlog za to pa je verjetno vnetni odziv na bakterijo Helicobacter pylori, odgovorno za nastanek želodčnih razjed.

A, B in AB imajo večje tveganje za trombozo

Zaradi razlik v strjevanju krvi imajo ljudje s krvnimi skupinami A, B in AB 31 odstotkov večje tveganje za nastanek globoke venske tromboze – strdka, ki nastane globoko v venah nog, dimelj ali rok – kot pa ljudje s krvno skupino 0, je pokazala raziskava ameriških strokovnjakov z Univerze v Minnesoti.

Izguba spomina je pogostejša pri skupini AB

Čeprav ima to krvno skupino najmanj ljudi na svetu, je tveganje za izgubo spomina največje. Raziskave kažejo, da imajo posamezniki s krvno skupino AB kar 82 odstotkov več možnosti za razvoj kognitivnih težav kot drugi. Razlog za to je, da imajo višjo raven faktorja VIII, beljakovine, ki sodeluje pri procesu strjevanja krvi.

Večje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2

Ljudje s krvno skupino A ali B imajo za 21 odstotkov večje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Raziskovalci pravijo, da jim ni povsem jasno, zakaj je temu tako, ena od teorij pa je, da lahko krvna skupina vpliva na mikrobiom prebavnega trakta in s tem na presnovo glukoze v telesu ter razvoj vnetja, piše Reader's Digest.

Tisti s skupino 0 so tarča komarjev

Ljudje s krvno skupino 0 imajo dvakrat večjo verjetnost, da bodo tarče komarjev, trdijo raziskovalci. Mimogrede, že pred tem je bilo ugotovljeno, da komarje privlači tudi vonj osebe. Študije so pokazale, da ljudje s skupino 0 privlačijo žuželke dvakrat pogosteje kot drugi, po mnenju znanstvenikov pa prav sestava krvi vpliva na specifičen vonj osebe.

Krvna skupina vpliva tudi na odpornost na stres

Stres najbolj prizadene ljudi s krvno skupino 0, ugotavlja ameriška uprava za veterane. Pojasnili so, da zato, ker je raven kortizola (stresnega hormona) pri ljudeh te skupine višja kot pri drugih.

Najboljši ljubimci imajo krvno skupino 0

Ljudje s krvno skupino 0 uživajo v vsem, kar počnejo v postelji, in ljubijo se lahko ure in ure. Zadovoljstvo partnerja jim je pomembnejše od lastnega, zato veljajo za najboljše ljubimce. Včasih se odrečejo užitku samo zato, da bi partner še bolj užival. Po drugi strani pa strokovnjaki z univerze Ordu v Turčiji trdijo, da so moški s krvnimi skupinami A, B in AB izpostavljeni štirikrat večjemu tveganju za »neuspeh v postelji«, torej, da imajo večje možnosti, da bodo v življenju trpeli za erektilno disfunkcijo.