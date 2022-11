To je vitaminska bomba, ki ureja prebavo, krepi srce

November je čas kakija, rajskega sadeža, ki je nekoč veljal za hrano bogov. Če še ni povsem zrel, je trpek, popolnoma drugačen okus pa ima, ko dozori, se omedi, tako sladkast, da lahko nadomesti sladico. Ima številne koristi za zdravje.

Trde jemo kot jabolka, mehke z žličko. FOTO: Gorchittza2012/Getty Images

Vsebuje malo kalorij, zato pa več vitaminov C (ki je nujen pri krepitvi odpornosti organizma; 16 mg ga je v 100 g ploda), A (ki je pomemben element pri ohranjanju zdravega vida) in E ter B-kompleks, pa kalij, ki je pomemben za zdravje srca, magnezij, baker in fosfor, tudi betakaroten, likopen, lutein, zeksantin, ki imajo pomembno vlogo pri preprečevanju številnih bolezni oči, tudi sive mrene, pa tudi v boju proti prostim radikalom, ti povzročajo (hitrejše) staranje in bolezni.

Okrogli oranžni sadež je lahko prebavljiv in zelo hranljiv.

Bogat je z vlakninami, ki so pomembne za zdravje prebave, saj preprečujejo zaprtje, težave s črevesjem in bolezni želodca (na primer gastroenteritis), pomagajo pa tudi pri zdravem hujšanju, saj smo z njihovo pomočjo dlje siti. Ker je bogat s sladkorji, nas preskrbi z energijo, zato ga imajo radi športniki.

Redno uživanje kakija pomaga preprečevati nastanek nekaterih bolezni in krepi zdravje organizma, pomaga denimo uravnavati visoki krvni tlak, pri težavah z jetri, prav tako koristi bronhijem, lajša težave s hemoroidi. Kot rečeno, koristi zdravju srca in ožilja: kempferol in kvercetin, ki sta v kakiju, krepita zdravje žil, tanini, zaradi katerih je okus rahlo trpek, pomagajo pri nižanju krvnega tlaka, poleg tega naj bi imeli antimutagensko, antikarcinogeno in antioksidativno aktivnost; baker pomaga povečevati proizvodnjo rdečih krvničk in izboljšuje pretok krvi, zato je celjenje ran hitrejše, boljši je mišični tonus.

Bolezni srca, artritis, diabetes so povezani s kroničnim vnetjem v organizmu, kaki pa, glede na neko raziskavo, varuje celice pred vnetji. Za redno uživanje tega sadeža nam bo hvaležna ščitnica, prav tako koža, mehkejša bo, polt lepša: zmešan z medom (nanesemo na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja) bo koristil suhi in občutljivi.

Žareče sočno meso je zakladnica koristnih sestavin.

Uživamo svež sadež, nekatere sorte jemo kot jabolko, druge so tako mehke, da se jih lotimo kar z žličko; pretlačenega pomešamo z jogurtom ali skuto in že imamo okusno sladico. Jemo tudi posušenega, tudi tak je super alternativa industrijskim sladkarijam.

Drevesa kakijev so odporna proti škodljivcem in jih ni treba škropiti s kemičnimi pripravki, zato so oranžni žareči plodovi še toliko bolj priporočljivi in zdravi.