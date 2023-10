To je pet živil za daljšo mladost

Bitka s staranjem se še zdaleč ne konča pri nanašanju takšnih in drugačnih preparatov na kožo. V bistvu je njen začetek in konec v premišljeno sestavljenih jedilnikih. Nekatera živila namreč uspešno upočasnjujejo vidne in nevidne dejavnike staranja. Tu so tista, ki bi jih morali za mladosten videz in dobro počutje jesti pogosteje.

Temno listnata zelenjava

Ohrovt, špinača, solata, radič, tudi brokoli. Vsi ti so polni vitaminov in mineralov, ki upočasnjujejo kognitivno propadanje možganov, preprečujejo poškodbe celic in skrbijo za dober krvni pretok, kar pomeni, da pod njihovim vplivom možgani dobro delujejo dlje, gube pa nastajajo počasneje.

Avokado

Rastlinske maščobe, ki se med drugim skrivajo v avokadu in rastlinskih oljih, nižajo tveganje za nastanek demence, hkrati skrbijo za obnovo celic v koži in nižajo tveganje za prezgodnji nastanek gub.

Stročnice

Stročnice so prepolne beljakovin in vlaknin, ki pozitivno vplivajo na krvni pretok, delovanje srca in dobro prebavo. V njih prisotne snovi so pomembne še za pravilno delovanje živčevja, tudi možganov, kar pomeni, da ohranjajo kognitivne in druge možganske funkcije.

Lupinasti plodovi

Še eni viri rastlinskih maščob, ki koristijo srcu in možganom, ob tem je v njih še veliko vlaknin, beljakovin in vitaminov ter mineralov, ki zagotavljajo dobro zdravje in mladosten videz.

Fermentirana živila

Nepogrešljiva so za dobro delovanje prebave, za zdravo črevesno mikrofloro, ki vpliva na celotno telo in se odraža na lepi, gladki koži, zdravih možganih in dobrem zdravju nasploh.