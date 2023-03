To je pet učinkov hišnih ljubljenčkov na zdravje

Hišni ljubljenčki, zlasti psi in mačke, polepšajo življenje in pozitivno vplivajo na zdravje skrbnikov. Ena od raziskav, ki je potekala kar 25 let, je izpostavila pet najočitnejših pozitivnih učinkov hišnih ljubljenčkov na zdravje.

Več gibanja

Raziskava je pokazala tisto, kar je sicer očitno: skrbniki psov se gibljejo več od tistih, ki teh živali nimajo.

Več gibanja z več vidikov pozitivno vpliva na zdravje: niža tveganje za debelost, krepi mišično maso, dobro je za srce in možgane in še bi lahko naštevali.

Manj stresa in višja samozavest

Hišni ljubljenčki nagonsko vedo, kaj njihov skrbnik potrebuje in mu s pozornostjo, ki mu jo namenjajo, višajo samozavest.

Prav tako je dokazano, da so skrbniki živali redkeje pod stresom kot tisti, ki jih nimajo. En od razlogov za to je pogostejše gibanje, ki pomaga pri premagovanju stresa. K blaženju tega dokazano pripomore tudi božanje njihove mehke dlake.

Bolj zdravo srce

Več gibanja in manj stresa je en od receptov za zdravo srce in ožilje. Dokazano je, da življenje s psom ali mačko na še druge načine niža tveganje za bolezni srca in ožilja, saj med drugim uravnava holesterol in niža količino trigliceridov v krvi.

In še: osebe, ki jih doleti srčna kap, imajo v družbi mačke ali psa več možnosti za okrevanje.

Manj možnosti za alergije

Znano je, da lahko hišni ljubljenčki povzročajo alergije. A pri tistih, ki so jim izpostavljeni od malih nog je manjša možnost, da se bo preobčutljivost pri njih pojavila kasneje v življenju.

Širši družabni krog

Osebe, ki imajo hišne ljubljenčke, zlasti pse, so družabnejše in imajo širši krog prijateljev ter znancev od tistih, ki jih nimajo.

Med sprehodi namreč snujejo nova poznanstva in se mimogrede zapletejo v pogovor s sosedi ali drugimi skrbniki živali.

Dokazano je še, da imajo mlajši odrasli, ki so skrbniki živali, tesnejše odnose s prijatelji in družino, so zadovoljnejši z družabnim življenjem in imajo daljšo pričakovano življenjsko dobo od oseb, ki domačih ljubljenčkov nimajo.