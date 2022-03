To je olje, ki varuje srce in možgane

Za ohranjanje zdravja se moramo prehranjevati raznovrstno in uživati vse vrste živil. Pomembno je, da v telo vnesemo dovolj maščobnih kislin, pravijo prehranski strokovnjaki. Novejše raziskave o vplivu posameznih maščobnih kislin na zdravje so pokazale, da te različno vplivajo na zdravje človeka. Najbolj koristne so nenasičene maščobne kisline in večkrat nenasičene maščobne kisline, kot so omega 3 in omega 6, ki jih človeško telo ne more samo tvoriti.

Ribje olje spodbuja obnavljanje kože in njeno celjenje.

Nenasičenih je največ v repičnem in oljčnem olju, avokadu in mandljih, večkrat nenasičene maščobne kisline omega 3 in omega 6 pa bomo v telo vnesli, če bomo uživali oreščke in semena, semenska olja in mastne ribe ali ribje olje.

Strokovnjaki svetujejo, da vsaj dvakrat na teden jemo ribe, kot so na primer losos, skuše, sardine, ali uživamo ribje olje, v katerem prevladujejo nenasičene maščobne kisline omega 3. Ker pa se dogaja, da rib ne jemo ali jih ne maramo, lahko te maščobne kisline nadomeščamo z ribjim oljem. Največkrat ga uživamo v obliki tablet.

Pred tem se posvetujmo s farmacevtom, da nam bo pomagal pri izbiri ustreznega prehranskega dopolnila. Ima pomembno vlogo pri delovanju srca; maščobne kisline omega 3 preprečujejo nastajanje krvnih strdkov, ki povzročajo srčni infarkt ali možgansko kap. Njegovo uživanje zmanjšuje možnost nastanka arterioskleroze in znižuje povišane vrednosti holesterola in trigliceridov v krvi. Vse te pozitivne lastnosti v vseh pogledih varujejo naše srce in ožilje pred različnimi boleznimi.

Nizke vrednosti maščobnih kislin omega 3 povezujemo tudi s slabšim spanjem, raziskave pa kažejo, da jemanje prehranskega dopolnila, kot je ribje olje, pomaga pri izboljšanju kakovosti in dolžine spanca.

Maščobne kisline omega 3 nižajo povišane vrednosti holesterola in trigliceridov v krvi.

Uživanje ribjega olja oziroma njegovih pripravkov ima vsekakor ogromno koristi za naše zdravje: varuje srce in ožilje, pripomore k optimalnemu delovanju možganov, pomaga ohranjati dober vid, zmanjšuje vnetja (ribje olje naj bi pomagalo bolnikom z artritisom), izboljšuje funkcije žil, normalizira srčni utrip, pri večjih zaužitih količinah celo preprečujejo tvorbo krvnih strdkov, ugodno naj bi vplivalo tudi na pojavnost ekcemov.