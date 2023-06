To je naravna fitokemikalija, ki izboljša spomin in blaži utrujenost

Številne študije so pokazale izjemne pozitivne učinke resveratrola na zdravje. Ta naravna fitokemikalija deluje kot močan antioksidant, kar pomeni, da pomaga zaščititi celice pred škodljivimi prostimi radikali. Prosti radikali lahko, vemo, povzročijo oksidativni stres v telesu ter nam tako nakopljejo srčno-žilne bolezni, raka in nekatere starostne bolezni. Resveratrol z zmanjševanjem oksidativnega stresa ščiti pred pojavom teh bolezni.

Podpira zdravje srca

Po več raziskavah sodeč ima resveratrol pozitivne učinke na srčno-žilni sistem; prispeva k zmanjšanju vnetja v arterijah, izboljša pretok krvi, zmanjša tveganje za nastanek krvnih strdkov ter pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka in holesterola.

Kot kažejo rezultati nekaterih raziskav, je povezan tudi z upočasnitvijo procesa staranja, aktivira namreč sirtuine, skupino beljakovin, ki vplivajo na dolgoživost in zdravje celic. Sirtuini izboljšujejo delovanje energijskih centrov celic, mitohondrijev, ter zmanjšujejo vnetja.

Za zdrave možgane

Zaščitni učinek ima tudi na možgane; pomaga pri zmanjševanju vnetja, izboljšuje pretok krvi v možgane ter spodbuja rast novih nevronov in povezav med njimi. Uživanje resveratrola lahko pripomore k ohranjanju kognitivnih funkcij, izboljšanju spomina in zmanjšanju tveganja za nevrodegenerativne bolezni, kot je alzheimerjeva bolezen.

Mnogi resveratrol uživajo za povečanje energije, priporočajo se ga celo pri kronični utrujenosti. Pomaga k hitrejši regeneraciji utrujenih mišic, nekateri športniki celo trdijo, da z njegovim uživanjem hitreje pridobivajo mišice. Zaužijete ga lahko tako, da na svoj jedilnik uvrstite živila, ki ga vsebujejo: najdemo ga v rdečem vinu, grozdju, arašidih in nekaterem jagodičju pa tudi v japonskem dresniku (Reynoutria japonica) – visoke koncentracije so v njegovih koreninah, listih in steblu. Prav ta snov je odgovorna za nekatere zdravstvene koristi, povezane z japonskim dresnikom. Če ste se odločili, da boste resveratrol uvrstili v svojo rutino v obliki prehranskih dodatkov, pozorno izberite, kaj boste jemali, naj bodo izdelki kakovostni in preverjeni. A preden ga začnete uživati, se posvetujte z zdravnikom, pri hormonsko občutljivih stanjih, kot so rak dojke, rak maternice, rak jajčnikov, endometrioza ali maternični fibroidi, ga ne smete jemati. Ker lahko deluje kot estrogen, ga ne uporabljajte, če imate kakršno koli stanje, ki bi se lahko poslabšalo zaradi izpostavljenosti temu hormonu.

Vsebujejo ga tudi vino, grozdje, arašidi in nekatero jagodičje. FOTO: Artemidovna/Getty Images