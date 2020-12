To je najcenejša preventiva

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pozimi lahko zunaj, če je sneg, krpljamo, tečemo na smučeh, smučamo in se sankamo. FOTO: Jag_cz/Getty Images

Nekaj pravil

Človeško telo ne pozna letnih časov, zgolj obdobja z manj ali več gibanja.

Kako začeti

Zaradi nižjih temperatur, snega, ledu ali vlage ter krajših dni z manj sonca je zimska rekreacija na prostem za mnoge manj vabljiva, vendar je nikakor ne bi smeli opustiti, poudarjajo strokovnjaki, saj človeško telo ne pozna letnih časov, zgolj obdobja z manj ali več gibanja. Že polurno gibanje na dnevni svetlobi v naravi ima vsaj sedem ur pozitivnih učinkov na delovanje možganov, pravi izredni profesor dr.s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.»To pomeni, da izboljša počutje in miselne procese, seveda pa z nekoliko daljšo in intenzivnejšo vadbo lahko izboljšamo tudi fiziološko delovanje telesa, ohranjamo ali razvijamo mišično maso, porabljamo maščobe in prekrvimo raznovrstna tkiva ter dvigamo telesno odpornost.«Ker je zaradi krajših dni pozimi tudi duševno stanje ljudi na nekoliko nižji ravni kot v drugih mesecih, je gibanje kot najcenejša in najdostopnejša preventiva še posebno pomembno, pravi dr. Starc in dodaja, da zima ponuja veliko oblik rekreacije zunaj.»V naravi lahko ljudje hodijo in tečejo, če je sneg, pa tudi krpljajo, tečejo na smučeh, turno smučajo in se sankajo. Zaradi milih zim v zadnjih letih je v nižjih predelih države manj možnosti za zimske športne dejavnosti, a vedno je mogoče hoditi in teči. Vsekakor pa manj ugodni vremenski pogoji ne vplivajo na to, da tudi doma vsak dan poskrbimo za nekaj krepilnih in razteznih vaj. Če se navadimo takoj zjutraj pred zajtrkom 10 minut telovaditi, narediti kakšno skleco in počep, bo začetek dneva bolj poln energije.«Je pa treba pri zimski rekreaciji zunaj upoštevati nekaj pravil, saj v mrazu telo deluje drugače. Zaradi nizkih temperatur, vlage ali snega je treba prilagoditi oblačila in obutev, pravi sogovornik. »Oblačila morajo omogočati, da človeka ne zebe, a se tudi ne pregreva. Zaščititi je treba slabše prekrvljene dele telesa, torej prste na rokah in nogah, ušesa in nos. Na mraz se namreč telo odzove s krčenjem kapilar, da topla kri ostaja v njegovem osrednjem delu. Topla kapa bo preprečila hitro izgubo telesne temperature prek glave, smučarsko perilo je ob nizkih temperaturah dobra rešitev za roke in noge, trup pa najbolje zaščitimo z več tankimi plastmi oblačili kot zgolj z eno debelo. Zaradi vlage ali snega na tleh naj bo obutev nepremočljiva in topla.«Morebitni led ali sneg pomenita večje tveganje zdrsov in padcev, zato je treba biti previdnejši. Med gibanjem v naravi nikar ne podcenjujmo megle ali močnega sneženja. Ta nam lahko precej zmedeta orientacijo v okolju, ki ga ne poznamo dovolj dobro, še opozarja profesor športne vzgoje in turnim smučarjem ter gornikom, ki se pozimi odpravljajo v gore, svetuje, da upoštevajo vsa pravila in opozorila glede stanja snežne odeje. »Tudi izkušeni posameznikih naj v zimskih razmerah v gore ne hodijo sami, vsekakor pa morajo popolni začetniki svoje prve tovrstne podvige dosegati v družbi izkušenih gornikov in turnih smučarjev.«Gibanje na svežem zraku zelo dobro vpliva na celotno telo, zato nikoli ni prepozno, ne glede na našo fizično pripravljenost, da začnemo vaditi in vztrajamo pri tem. Vsem, ki dolgo niso bili telesno aktivni, dr. Starc svetuje, naj s športnimi dejavnostmi začnejo postopno in poslušajo svoje telo.»Če se deset let niste ukvarjali z določeno dejavnostjo, ne morete začeti tam, kjer ste pred desetletjem končali, ampak nekaj stopničk nižje. Priporočljivo je, še posebno pri začetnikih, da postanejo krepilne in raztezne vaje vsakodnevna desetminutna rutina.«