To je najboljši sok za hujšanje

Hujšanje je proces, pri katerem je treba biti pozoren na več dejavnikov. Ključni za uspeh sta fizična aktivnost in primerna prehrana, mali triki pa so lahko v veliko pomoč.

Enega od njih predstavlja uživanje soka, ki blaži tek, pospešuje presnovo, zagotavlja energijo in pomaga pri topljenju viška maščob. Vsak dan si pripravite svežega iz samo treh sestavin, ki jih zagotovo že imate doma.

Za kozarec soka potrebujete

200 mililitrov svežega soka grenivke

dve žlici jabolčnega kisa

žličko medu

Priprava

Vse sestavine dobro zmešajte in sveže pripravljeni napitek pijte pred vsakim glavnim obrokom (pred zajtrkom, kosilom in večerjo).

Sedem dni to počnite vsak dan, po enotedenskem premoru pa postopek po potrebi ponovite.

Če soka grenivke ne marate, ga vsak drugi dan nadomestite s sokom pomaranče.