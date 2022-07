To je najboljši in najbolj zdrav način za vlaganje paprik

Med vsemi zelenjavnimi plodovi ravno paprike vsebujejo največ vitamina C (več ga vsebuje samo peteršilj) pa tudi flavonoide, kapsaicin, karotenoide, likopen in vitamine skupine B (B1, B2 ter niacin). Paprike so bogate tudi z rudninskimi snovmi, predvsem kalcijem, magnezijem, železom in bakrom, ter lahko prebavljivimi rastlinskimi beljakovinami, tako da so tudi s tega stališča odlična podpora presnovi.

Preberite več na Onaplus.si.