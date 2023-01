To je mineral, ki pomaga premagovati prehlad

Cink podpira številne procese v telesu in pripomore k dobremu počutju. Pomanjkanje tega pomembnega minerala lahko vodi do manj odpornega imunskega sistema, slabšega celjenja ran, nepričakovane izgube telesne teže, prebavnih težav.

Najbolj primerno je jemanje v obliki tablet ali pastil, ki jih položimo pod jezik. FOTO: Sergio Yoneda/Getty Images

»Njegova pomembna lastnost je tudi to, da deluje protivnetno, s čimer izboljšuje splošno počutje in zmanjšuje oksidativni stres,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Lahko izboljša tudi kognitivne sposobnosti in zmanjšuje pojav starostne degeneracije rumene pege. Zaradi svojega protivnetnega delovanja se uporablja tudi kot podpora za zdravljenje aken. Nujen je za aktivacijo številnih genov, sodeluje pri skladiščenju inzulina in tudi pri presnovi makrohranil in vitamina A, sintezi beljakovin in DNK, celični delitvi ter ščiti pred oksidativnim stresom. Pomembno vlogo ima tudi pri rasti in razvoju telesa, prispeva k ohranjanju zdravih kosti, vida, las, nohtov in kože, vpliva tudi na celično delitev ter skrbi za delovanje imunskega sistema.«

Cink je pogosta sestavina prehranskih dopolnil, priljubljen je zlasti v zimskem obdobju, saj pomaga tudi pri premagovanju prehladov: »Po nekaterih podatkih namreč za kar 32 odstotkov zmanjša tveganje za razvoj blagih do zmernih simptomov. Najbolj primerno je jemanje v obliki tablet, razpršila ali pastil, ki jih položimo pod jezik.«

Nosečnice naj bodo previdne

Cink je prisoten v vseh telesnih tekočinah in tkivih, v telesu ga je približno dva grama.

Najdemo ga predvsem v živilih živalskega izvora.

»Najdemo ga predvsem v hrani živalskega izvora, to je v ostrigah, mesu, jetrih, jajcih, mleku in mlečnih izdelkih, ribah, kvasu. Vsebujejo ga tudi rastlinska živila, vendar je njegova absorpcija omejena zaradi prisotnosti fitatov v rastlinah. Najdemo ga tudi v bučnih semenih, oreščkih, stročnicah. Telo lahko cink absorbira le v majhnih količinah, med 20 in 30 odstotki celotne količine, ki jo užijemo s hrano,« nadaljuje sogovornica in dodaja, da lahko z uravnoteženo in pestro prehrano zagotovimo ustrezen vnos tega minerala: »Za odraslega je priporočen dnevni vnos cinka od 7 do 11 miligramov. V telo takšno količino vnesemo že, če zaužijemo jajce, tri kose polnozrnatega kruha, svinjski zrezek in 25 g goveje bolonjske salame. Za otroke so priporočila veliko nižja, še posebno previdne pa morajo biti nosečnice ali doječe matere. Priporočam, da se prej posvetujejo s farmacevtom ali osebnim zdravnikom, ki bo določil primerno količino cinka glede na potrebe in zdravstveno stanje. Včasih se potrebe po cinku povečajo, zlasti pri ljudeh, ki se izogibajo uživanju živil živalskega izvora, odvisnih od alkohola (etanol zavira absorpcijo cinka) in tistih, ki imajo slabo absorpcijo hranil zaradi prebavnih bolezni.«

Po nekaterih podatkih cink za kar 32 odstotkov zmanjša tveganje za razvoj blagih do zmernih simptomov.

Znaki pomanjkanja cinka so izguba apetita, poslabšano delovanje imunskega sistema in dermatitis. »Znaki hudega pomanjkanja, ki je zelo redko, pa so zmanjšana zmožnost okušanja, driska, izpadanje las, počasnejša rast in razvoj pri otrocih, motnje v spolnem razvoju pri moških in reprodukciji ter nevrološke motnje. Hudo pomanjkanje je sicer zelo redko,« še pove predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.