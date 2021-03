To je magična kislina, ki odpravlja izčrpanost

Za otrokov razvoj

Če se redno in uravnoteženo prehranjujemo, zaužijemo dovolj folatov. FOTO: Yulka3ice/Getty Images

Preskrbljenost s folatom med Slovenci ni optimalna.

Okusna živila

Povečane potrebe po folatu imajo predvsem nosečnice in doječe matere.

Nujna je za normalno psihološko delovanje, za krepitev odpornosti, kot pomoč v boju proti izčrpanosti, a po večini jo spoznamo šele v nosečnosti. Zadosten vnos folne kisline bi morali sicer vsak dan doseči z običajno pestro in uravnoteženo prehrano, a jo moramo v nekaterih zahtevnejših okoliščinah, ki od telesa zahtevajo več kot sicer, denimo med veselim pričakovanjem in dojenjem, dodajati.»Izraz folat obsega različne kemijsko sorodne snovi z aktivnostjo folne kisline, tako v živilih prisotne folate kot tudi samo folno kislino, ki se proizvaja sintetično in dodaja prehranskim dopolnilom in živilom z namenom bogatenja,« pravi, mag. mol. bio., z Inštituta za nutricionistiko. »Folat sodeluje v številnih bioloških procesih v telesu, ki vključujejo sintezo aminokislin, delitev celic, nastajanje krvničk, presnovo homocisteina, potreben pa je tudi za normalno psihološko delovanje, delovanje imunskega sistema in za zmanjševanje utrujenosti ter izčrpanosti. Dokazano je, da zadosten vnos folata med nosečnostjo prispeva k normalnemu razvoju ploda.«Priporočen dnevni vnos za odraslega človeka je 200 mikrogramov, kar bi morali doseči z redno zdravo prehrano, pojasnjuje sogovornica: »Takšno količino folata v telo vnesemo, če v enem dnevu zaužijemo dva kuhana šparglja (120 g) in dva kuhana brsta brstičnega ohrovta (42 g). Povečane potrebe po folatu imajo predvsem nosečnice in doječe matere. A kljub temu preskrbljenost s folatom med številnimi prebivalci Slovenije ni optimalna. Prenizke vnose so ugotovili pri otrocih in najstnikih, ki naj bi zaužili le polovico priporočenega dnevnega vnosa. Pri odraslih moških je bila preskrbljenost s folatom večinoma zadostna, ne pa tudi pri ženskah v rodni dobi, ki ga večinoma zaužijejo premalo.«Kot rečeno, se potrebe bistveno povečajo med nosečnostjo, zaradi prenosa folata v materino mleko pa tudi med dojenjem, nadaljuje mag. Zupaničeva: »Dokazano je bilo, da dodajanje folne kisline pred zanositvijo in med nosečnostjo pomembno zmanjša okvare novorojenih otrok, predvsem napake zaradi nepravilnega zapiranja živčne cevi (spina bifida), zato se 4 mesece pred nosečnostjo in med prvim tromesečjem nosečnosti priporoča dodajanje 400 mikrogramov folne kisline. Potrebe po folatu so povečane tudi pri dolgoročnem jemanju nekaterih zdravil, tveganje za nizko preskrbljenost s folatom pa prinaša tudi zloraba alkohola.«In kako ugotovimo pomanjkanje? »Pomanjkanje folata se pokaže s povečano stopnjo delitve rdečih in belih krvnih celic in kot megaloblastna anemija. Folat je v tesni povezavi z železom in vitaminom B12. Uživanje večjih količin folatov lahko prikrije simptome pomanjkanja vitamina B12, kar otežuje ustrezno diagnozo in ukrepanje. Prenizki vnosi folata nekaj mesecev pred nosečnostjo ter v času zgodnje nosečnosti pa so tvegani za otrokov razvoj in povečujejo možnost za okvare.«Zgornje dopustne meje folatov, ki so naravno v živilih, ni, saj ni dokazov o škodljivosti vnosa. »Za folat v obliki folne kisline, ki je v prehranskih dodatkih in obogatenih živilih, pa je zgornja dopustna meja vnosa 1000 mikrogramov na dan, saj lahko preveliki odmerki zakrijejo simptome pomanjkanja vitamina B12,« poudarja sogovornica in polaga na srce, da imamo na voljo veliko okusnih in kakovostnih živil z zadostno vsebnostjo folata: to so temna zelenjava, pomaranče, stročnice, kruh in živila iz polnozrnate moke, krompir, meso, jetra, mleko in mlečni izdelki, nekatere vrste sira in jajca.