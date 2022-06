To je hrana, ki preprečuje sivenje las

1. Črna melasa

Črna melasa je lahko veliko olajšanje za morebitne prihajajoče znake sivih las, saj ustavi rast takšnih las. Učinki so še posebej opazni, če melaso redno uporabljate.

Črna melasa se običajno ekstrahira med postopkom izdelave sladkorja. Vsebuje sestavino, ki ostane po odstranitvi sladkornih kristalov, torej njegovo debelino in temno barvo. Prav tako je črna tekočina napolnjena z minerali, ki pomagajo spremeniti barvo vaših las. Vsebuje železo, selen in mangan, ki so pomembni za ohranjanje naravne barve vaših las, pa tudi baker, ki pomaga pri proizvodnji lasnih pigmentov ter kalcij in magnezij, ki sta ključnega pomena za rast bolj zdravih in močnejših las.

Poleg tega ima črna melasa koristne zdravstvene učinke. Lahko izboljša zdravje vaših kosti, pomaga vam pri težavah s stresom, lajša simptome artritisa, stabilizira raven sladkorja v krvi in ​​očisti kožo ter jo dela sijočo. Vse, kar morate storiti, je, da uživate melaso nekaj mesecev. Branje nadaljujte TUKAJ!