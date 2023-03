To je deset najboljših živil za srce

Mi dvoma, da zdrav življenjski slog pozitivno vpliva na splošno zdravje ter na zdravje srca. Prav tako ni dvoma, da sta dve ključni sestavini zdravega življenja redna vadba in zdrava prehrana. Katera pa so živila, ki so srcu najprijaznejša? Tu je deset zvezd s tega vidika.

Paradižnik

Po zaslugi antioksidantov in vlaknin je povezan z nižjim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Banane

Banane vsebujejo veliko kalija, ta mineral je nepogrešljiv za pravilno delovanje srca.

Grenivka

Učinkovito niža količino slabega holesterola v krvi in tako skrbi za zdravo srce ter ožilje.

Jabolka

Po zaslugi visokega deleža vlaknin preprečujejo nalaganje oblog na stenah arterij in s tem skrbijo za zdravo srce.

Mandlji

Nižajo količini slabega holesterola v krvi in zagotavljajo pravilno delovanje srca in ožilja.