To je daleč najslabši položaj za spanje: pusti lahko hude posledice na notranjih organih

Se sprašujete, kateri je najboljši položaj za spanje? Strokovnjak za spanje Narwan Amini pravi, da je to spanje na boku. Položaj je še posebej koristen za naše možgane, saj slednje pomaga očistiti toksinov hitreje kot drugi položaji. »Spanje na boku vodi do številnih koristi, vključno z možnim zmanjšanjem tveganja za razvoj nevroloških bolezni, kot sta Parkinsonova ali Alzheimerjeva bolezen,« pravi.

Spanje na boku tudi sicer velja za najbolj zdrav spalni položaj , in sicer zato, ker dobro podpira hrbtenico in zmanjšuje refluks kisline. Omogoča, da hrbtenica ostane v nevtralnem položaju in pomaga pri bolečinah v vratu, ramenih in hrbtu, pišejo na Real Simple.

Položaji, ki lahko povzročijo napetost mišic in vratu

»Dolgotrajno spanje z roko nad glavo lahko povzroči bolečino. Spanje z blazino, ki omogoča, da vaš vrat počiva pod nenavadnimi koti, ali spanje z dvignjenimi nogami lahko prav tako povzroči neprijetne občutke. Spanje v pokončnem sedečem položaju lahko povzroči poškodbe glave in vratu,« pravi Lauri Leadley, iz centra za diagnostiko spanja Valley Sleep.

Drugi problematični položaj je običajno spanje na trebuhu, za katerega Leadley svetuje, da se ga izogibajte, če se le da. »Spanje na trebuhu lahko obremeni hrbet in vrat ter povzroči več obračanja in nemira, celo nekateri organi so v nepravilnem položaju in ponoči ne morejo počivati.«

Najboljši položaj za spanje, da se izognete bolečinam? Leadley pojasnjuje, da je dobro poskusiti spati ali vsaj zaspati na hrbtu. »Spite v ravnem položaju z rokami ob telesu in na hrbtu, če lahko. Spanje na hrbtu pomaga lajšati bolečine v vratu, ramenih in hrbtu.«