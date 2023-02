To je bila nekoč bolezen kraljev

Putika ali protin je vrsta artritisa, za katerega je značilno, da se znotraj in okoli sklepov tvorijo drobni kristalčki sečne kisline, ki izzovejo otekanje in napade ostre bolečine.

Bolezen prizadene približno tri odstotke odrasle populacije, med letoma 1990 in 2010 se je število primerov podvojilo.

Nekoč je bila znana pod nazivom kraljevska bolezen, saj se največkrat pojavlja pri osebah, ki pretiravajo s hrano in pijačo, zlasti z rdečim mesom, alkoholom in z živili, ki so si jih nekdaj lahko privoščili le najvišji družbeni sloji.

Trpijo stopala

Najpogosteje prizadene sklepe v stopalih. Prizadeto mesto je boleče, otečeno, sklep je vroč na dotik. Natančno diagnozo je mogoče postaviti zgolj z analizo sklepne tekočine in ultrazvočnega pregleda.

Do vnetja pride zaradi aktivacije imunskega sistema, ki se odzove na prisotnost kristalov sečne kisline, katere telo zaradi povišanih vrednosti ne more izločati iz organizma.

Spremenjen življenjski slog

Vzroki za pojav so lahko tudi dedna nagnjena in ledvične bolezni, sicer pa so najpogostejši razlogi za putiko slabe prehranske navade:

preveč rdečega mesa, drobovine, alkohola, slaščic, zato je ob zdravilih, ki jih prepiše zdravnik, treba spremeniti tudi način prehranjevanja, kar pomeni manj mesa in predelanih mesnin, manj alkoholnih pijač, slaščic in na drugi strani več sadja, zelenjave ter morskih plodov.

Priporoča se zmerno uživanje jajc in mlečnih izdelkov, dovoljene so gobe in lupinasti plodovi ter rastlinska olja.

Svetuje se še prenehanje kajenja in zmerna telesna aktivnost.