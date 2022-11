To je osem načinov, kako okrepiti imunski sistem

Dnevi so čedalje krajši, prav tako pa tudi vse nižje temperature pričajo o tem, da se bliža zima. Ker smo v hladnejši polovici leta toliko bolj izpostavljeni verjetnosti, da bi zboleli za virusnimi okužbami, je dobro, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi se temu izognili. Ker imamo le malo vpliva na to, kdaj in kje bomo prišli v stik z virusi, je pomembno, da ves čas delamo na odpornosti svojega imunskega sistema. Če bo namreč ta optimalno deloval, nam tudi virusi ne bodo prišli do živega. Katere navade je torej smiselno vpeljati v naš vsakdan oz. jih vzdrževati, da bi kar najbolje poskrbeli za dobro delovanje našega imunskega sistema?

