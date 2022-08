To bi morali starši vedeti pred prvim šolskim dnem (nasveti slovenskih učiteljic)

Ko se poletje konča in se začne novo šolsko leto, imajo otroci, učitelji in starši veliko pomislekov, vprašanj, nekateri pa se spoprijemajo s celo paleto čustev. Prvi šolski dan je še posebej čustven za starše prvošolcev.

Da bi bil prehod v šolo čim lažji, smo učiteljice, pedagoginjo in profesorice vprašali, kaj si želijo, da bi starši naredili pred prvim šolskim dnem.

Vzemite si čas za otroka

Nina Jelen, učiteljica iz Osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, staršem prvošolcev polaga na srce: »Naj se zavedajo, da so otroci različni in da imajo različna znanja. Da eni ob vstopu v prvi razred že samostojno preberejo celo knjigo, medtem ko drugi komaj zapišejo svoje ime. Videla sem že veliko otrok, ki prvi dan šole niso poznali niti ene črke, pa so do konca tretjega razreda tekoče brali. Zato brez skrbi na zalogo.« Po njenem mnenju otroci potrebujejo rutino. »Da zjutraj vstanejo ob istem času, da imajo čas za igro, zdravo kosilo, da preživijo čas s starši, pa to, da imajo dovolj spanca in omejen dostop do elektronskih naprav, saj je spočit otrok radoveden, pozoren, optimističen in bolj dojemljiv.«

