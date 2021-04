Tisoč gibov za zdravje

Z vajami ohranjamo funkcionalne sposobnosti in dosežemo boljšo gibljivost, okretnost in ravnovesje. FOTO: arhiv društva

Vadbo v vsak kraj

Povprečna starost članov društva Šola zdravja je 69 let, v njihovih vrstah je kar lepo število starejših od 80 let. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Če ne gre v živo Zaradi covida-19 se druženje na prostem seveda prilagaja vladnim omejitvah, o čemer so člani sproti obveščeni. Prav zaradi epidemije so uvedli tudi jutranjo vadbo ob delavnikih prek zooma, na youtubu pa je dostopen posnetek, na katerem je lepo prikazano, kako vaditi po metodi 1000 gibov. Na društvu so zelo zadovoljni, da so se z več lokalnimi televizijami dogovorili za prenašanje vodene vadbe, ki jo ob delavnikih lahko izvajamo kar pred televizorjem v svojem domu. Od 12. aprila pa bodo s podporo ministrstva za zdravje prek spleta k vadbi spodbujali tudi zaposlene, ki delo opravljajo od doma (dopoldne trikrat po deset minut).

Prva skupina je vadbo po metodi 1000 gibov začela leta 2006 v Celju, danes pa ima društvo Šola zdravja več kot 230 skupin (samo v Ljubljani jih je 25) in približno 4600 članov. Skupine se zberejo vsako jutro ob 7.30 ali ob 8. uri (razen ob nedeljah in praznikih) na kateri od javnih površin (v Ljubljani med drugim v parku Tivoli na kotalkališču pri bazenu) v vsakem letnem času in ne glede na vreme. Metodo je razvil v Sloveniji živeči ruski zdravnik, ki je ugotovil, da pisanje receptov ni rešitev za izboljšanje zdravja. Opazil je, da se ljudje premalo gibajo, nezdravo prehranjujejo in imajo slabe navade, zato je pripravil sosledje enostavnih vaj, ki so primerne za vse. Pol ure vadbe poskrbi za večjo gibljivost in prožnost vseh sklepov in mišičnih skupin. Najprej so na vrsti dlani, nazadnje stopala oziroma podplati.Telovadbo v novih skupinah prve dni vodijo strokovnjaki ali že usposobljeni prostovoljci iz aktivnih skupin (ti so na čelu skupin tudi na kasnejših srečanjih). Telovadijo stoje, posebna športna oprema ni potrebna, prav tako ne predhodna kondicijska pripravljenost, vsak dela po svojih zmožnostih in sposobnostih. Srečanj (skupine štejejo od deset do 80 članov) se v največji meri udeležujejo starejši. Povprečna starost članov društva Šola zdravja je 69 let. V njihovih vrstah je kar lepo število starejših od 80 let in nekaj tudi čez 90!Redna jutranja telovadba ohranja in izboljšuje tako fizično kot psihično zdravje, kar pripomore k dolgemu samostojnemu življenju. Ne le, da društvo tako povečuje delež gibalno aktivnega prebivalstva, ampak tudi vrača voljo do življenja osamljenim in starejšim, krepi psihofizično kondicijo vadečih, pripomore k preprečevanju razvoja kroničnih bolezni in zmanjševanju tveganja za razvoj depresivnih in anksioznih motenj.V društvu si želijo jutranje razgibavanje in s tem skrb za zdravje in medsebojno povezovanje pripeljati v vsak slovenski kraj. O dobrodejnosti telovadbe želijo prepričati čim več ljudi, tudi tiste, ki jim že misel na zgodnje vstajanje in izhod iz stanovanja v vsakem vremenu nič kaj ne diši. Med tistimi, ki niso ravno jutranji tip, je tudi predsednica društva, ki se je v mladosti spoznala z različnimi športi in čisto po naključju izvedela za metodo 1000 gibov. Postala je glavna zagovornica in promotorka jutranjega razgibavanja. Že takoj jo je pritegnila zamisel, da bi svoj dan začela s telovadbo na svežem zraku. Kmalu je ugotovila, da kar nekaj someščanov deli njeno navdušenje in tako je decembra 2008 zaživela prva domžalska skupina. Naslednje leto so ustanovili društvo, katerega gonilna sila je od prvega dne prav Katkičeva, ki s svojo zagnanostjo in energijo skrbi, da je zanimanje za vadbo po vsej Sloveniji vedno večje.V društvu pravijo, da so spomladanski dnevi kot nalašč za začetek rednega jutranjega razgibavanja, saj se, ker so dnevi vedno daljši in toplejši, lažje navadimo na zgodnje vstajanje in odhod od doma, hkrati pa se postopno navadimo na vadbo v različnih vremenskih razmerah (mraz, dež, sneg, vročina). Vadba je brezplačna, edini strošek je članarina (enkrat na leto 20 evrov), s katero člani podpirajo delovanje društva.