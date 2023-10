Tihi klici na pomoč, ki jih ne smete ignorirati

Telo z določenimi znaki sporoča, da z njim nekaj ni tako, kot bi moralo biti, in teh znakov ne bi smeli spregledati ali zanemariti, kajti opozarjajo lahko na resna zdravstvena stanja.

Kateri znaki stiske so najpogostejši in kaj lahko sporočajo:

Težave s spanjem, razdražljivost in krči v nogah

Če imate te težave, telo potrebuje več magnezija in kalija, torej bi morali pogosteje uživati semena lana, sončnic, mandlje, špinačo, ohrovt, blitvo, banane, slive in marelice.

Želja po slani hrani

Opozarja na vnetje nekje v telesu, največkrat za vnetje urogenitalnega trakta.

Suha koža

Potrebujete več vitamina E in omega tri maščob, torej jejte več rastlinskih oreščkov, semen, mastnih rib in lupinastih plodov.

Pretirana želja po slaščicah

Lahko gre za podhranjenost živčnega sistema in vaše telo potrebuje več glukoze, da bi mu zagotovilo dovolj energije. Željo je najbolje potešiti s koščkom temne čokolade.

Krvavenje dlesni

V prehrano umestite več živil z vitaminom C, krvavenje dlesni je namreč kaj lahko znak pomanjkanja tega vitamina.

Suha koža na komolcih

Nakazuje na pomanjkanje vitaminov A in C. Uživajte več pomaranč, buč, korenja in marelic.

Povečana želja po morski hrani

Vašemu telesu primanjkuje joda.

Želja po kisli hrani

Telo potrebuje hrano, ki bo spodbudila delovanje žolča, mehurja in jeter. Pijte več soka limone in jejte brusnice.

Lomljivi lasje in nohti

Uživate premalo vitaminov B kompleksa in kalcija. Jejte več mleka, krompirja, stročnic, celih žit in pšeničnih kalčkov.