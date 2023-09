Ti simptomi vam lahko govorijo, da v vašem telesu primanjkuje določenega vitamina

Vitamini so še kako pomembni za naše zdravje, zato je nujno, da poskrbimo, da jih bo naše telo dobilo v zadostni količini in da bomo dobili vse, ki so za naše zdravje potrebni. Ko nam nekega vitamina primanjkuje, nam bo lahko telo to sporočilo z različnimi simptomi. Spletna stran klix.ba opisuje, kakšni so lahko simptomi ob pomanjkanju določenega vitamina. Poglejmo jih.

Pomanjkanje vitamina A se lahko med drugim odraža tako, da imamo akne, izgubo apetita, cirozo jeter, oslabljen imunski sistem, soriazo, reproduktivne motnje, prebavne motnje, degenerativne spremembe na očesu, vaginalne okužbe ali okužbe dihal.

Vitamin B in demenca

Slabokrvnost, pomanjkanje koncentracije, demenca, utrujenost, paranoja, depresija, motnje imunskega sistema, nagnjenost k okužbam, izpuščaji ter spremembe v vedenju so eni izmed simptomov pomanjkanja vitaminov B-kompleksa.

Pomanjkanje vitamina C se lahko kaže s simptomi, kot so alergije, artritis, arterioskleroza, kožne spremembe, utrujenost, slabokrvnost, plešavost, bolečine v kosteh, krvave dlesni, počasno celjenje ran in zlomov, hipoglikemija, slabša odpornost ter povišan holesterol.

Sadje in zelenjava sta prava zakladnica vitaminov. FOTO: Yelenayemchuk Getty Images

O vitaminu D je v zadnjih letih veliko govora. Včasih ga je marsikdo povezoval predvsem s tem, da je pomemben za zdravje kosti, a pomemben je še za marsikaj drugega. Njegovo pomanjkanje se med drugim kaže s čezmernim potenjem, slabši koncentraciji, bolečinah v kosteh, bolečinah in krčih v mišicah, visokem krvnem tlaku ter glavobolu.

Manko vitamina E se povezuje s sivo mreno

Tudi primanjkljaj vitamina E lahko telo sporoči z različnimi simptomi, med drugim s sivo mreno, počasnejšo rastjo pri otrocih, kroničnimi jetrnimi boleznimi, paralizo mišic, ki so zadolžene za premikanje oči, hiperpigmentacijo in blago anemijo.

Pomanjkanje vitamina K se lahko kaže z močnimi menstrualnimi krvavitvami, podkožnimi krvavitvami, preprostim nastajanjem modric, zmanjševanjem gostote kosti, krvavenjem iz nosu in dlesni ter krvjo v prebavnem traktu in urinu.

To so nekateri simptomi, ki se lahko pojavijo ob pomanjkanju vitaminov. Ob pojavu simptomov se posvetujte s svojim zdravnikom, saj lahko le on z veliko gotovostjo potrdi, zakaj so se pojavili. Zgoraj omenjeni simptomi se lahko pojavijo tudi zaradi kakšnega drugega vzroka, ne nujno zaradi pomanjkanja vitaminov.

V zvezi z vitamini obstaja kar nekaj mitov. Ni res, da moramo pri pripravi čaja čakati, da se ta shladi, preden vanj stisnemo limono. Vitamini, ki jih vsebuje limona, bodo ostali tudi v vročem čaju. Več o mitih v zvezi z vitamini, si lahko preberete v tem našem članku.