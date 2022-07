Novi simptomi opičjih koz begajo zdravnike, najbolj prizadenejo ta del telesa

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v soboto izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, je sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal je, da je tveganje po vsem svetu zmerno, razen v Evropi, kjer je visoko. Iz 75 držav poročajo o več kot 16.000 primerih, pet ljudi je umrlo.

Znano je, da opičje koze povzročajo gripi podobno bolezen z izpuščaji, ki se širijo z obraza na telo. Majhne lise postanejo mehurčki, začetni simptomi pa so vročina, glavobol, bolečine v mišicah, otekline in bolečine v hrbtu. Vendar pa so v medicinski reviji New England Journal of Medicine znanstveniki razkrili, da so se pri mnogih okuženih pojavili simptomi, ki prej niso bili znani. »Ti simptomi vključujejo izolirane genitalne lezije in rane v ustih ali anusu,« piše v reviji. »Eden od desetih ljudi je imel samo eno lezijo v predelu genitalij, 15 odstotkov pa jih je imelo analno in/ali rektalno bolečino,« je povedal John P. Thornhill, eden od avtorjev študije.

Skrb vzbuja dejstvo, da se ti simptomi zamenjujejo z drugimi spolno prenosljivimi okužbami, kot so genitalne bradavice, sifilis ali celo herpes. »Klinični simptomi so podobni tistim pri spolno prenosljivih okužbah in lahko zlahka vodijo do napačne diagnoze. Zelo pomembno je, da so ti novi simptomi prepoznani in da so zdravniki poučeni o tem, kako prepoznati in obvladati bolezen. Napačna diagnoza lahko upočasni odkrivanje in tako ovira prizadevanja za nadzorovanje širjenje virusa.«