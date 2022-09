»Ti si se odločil, da greš, jaz sem ostala s strtim srcem« (resnična izpoved o prebolevanju)

Razhod je lahko izjemno boleč proces, a na koncu mnogi spoznajo, da je bila ta pot zanje zdravilna, saj so zaradi nje odkrili sebe na povsem nov način – končno so videli nekoga, ki je močan in pripravljen na pravo ljubezen, ki si jo zasluži.

Izpoved ženske, ki je prebolela boleč razhod, vam lahko pomaga razumeti, da je strto srce vedno mogoče ozdraviti: »Vedno sem bila ena tistih žensk, ki so si po razhodu hitro opomogle. Nisem si dovolila, da bi se potopila v samopomilovanje ali obup. En dan sem jokala, nato pa sem se zbrala in nadaljevala svoje življenje. Spoznala sem, da je v redu, da stvari hitro prebolim, grem naprej in bivšemu pokažem, da sem močnejša.

Toda pojavil si se ti, moški, ki je pokvaril moj načrt in mi zmogel popolnoma streti srce. Skupaj sva bila približno eno leto in kljub dejstvu, da je bilo najino razmerje čustveno turbulentno, sem mislila, da si pravi zame. Resnično sem te ljubila. To se mi še nikoli ni zgodilo. V glavi sem si ustvarila načrt, kakšno bo najino življenje. Dala sem ti vse, a bolj ko sem se trudila, manj si mi nudil.«​

Branje nadaljujte TUKAJ!