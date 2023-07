Težko se jih je znebiti, zato prepoznajte glivične okužbe

Glive so ves čas okoli nas – nekatere vrste pravzaprav živijo naravno na našem telesu, ne da bi na to sploh pomislili, zato ni presenetljivo, da večina izmed nas kdaj v življenju dobi glivično okužbo.

Težko se jih je znebiti. FOTO: Dimid_86/Getty Images

Glivične okužbe se kažejo na različne načine: kot izpuščaj ali bulice na koži, razbarvani, odebeljeni in skrhani nohti, bele obloge v grlu. Dobi jih lahko vsak, vendar se jih pogosto nalezejo ljudje s šibkim imunskim sistemom, na primer diabetiki, bolniki z aidsom, rakom in bolniki, ki jemljejo imunosupresivna zdravila. Večina glivičnih obolenj ne povzroča resnih zdravstvenih težav, razen če imate zelo oslabljen imunski sistem; v tem primeru vam lahko grozijo glivične okužbe notranjih organov, tudi srca, kar je lahko nevarno.

Pogosteje prizadenejo ljudi s šibkim imunskim sistemom.

Simptomi okužbe

Različne vrste glivic povzročajo različne težave. Candida albicans povzroča okužbe kože in sluznice, imenovane kandidoza; med drugim se lahko kaže kot nekatere vrste pleničnega izpuščaja in vulvovaginitis. Med podkožne glivične okužbe, ki so sicer pogostejše v tropskih in subtropskih območjih, spada na primer gliva Pneumocystis jirovecii, ki med drugim povzroča posebno vrsto pljučnice. Skupina plesni, imenovana mucormycetes, povzroča mukormikozo. Ta lahko okuži sinuse in možgane (rinocerebralna mukormikoza), pljuča (pljučna mukormikoza), črevesje (gastrointestinalna mukormikoza), kožo (kožna mukormikoza) ali več delov telesa hkrati (razširjena mukormikoza).

Ena od bolezni, ki jih povzročajo glivice, je vulvovaginitis. FOTO: Doucefleur/Getty Images

Simptomi glivičnih infekcij so odvisni od organa, ki ga glivice prizadenejo, ter od vrste glivic. Nanje lahko med drugim posumimo ob glavobolu, bolečinah v vratu, občutljivosti za svetlobo (glivična okužba možganov); rdečih in bolečih očeh in zamegljenem vidu (glivična okužba oči), bolečinah v trebuhu, bruhanju (glivična okužba črevesnega trakta).

Glivično infekcijo bo zdravnik ugotovil s pomočjo laboratorijskega pregleda delca kože oziroma tkiva, nohta, krvi, urina, sluzi, spinalne možganske tekočine, vaginalnega izločka ali očesne tekočine. V primeru suma na notranjo glivično okužbo so lahko potrebni rentgen, MRI ali CT. Zdravljenje poteka s protiglivičnimi zdravili, mazili, kapljicami, pač glede na vrsto in mesto okužbe. Slednja je pogosto trdovratna in se je je težko znebiti.

Pred glivično okužbo se preventivno zaščitimo z dobro osebno higieno.

Bolje preprečiti kot zdraviti

Preventivno se zaščitimo z dobro osebno higieno. Ko se umažete ali prepotite, pojdite pod tuš, po prhanju pa se skrbno obrišite. Ne hodite bosi v javnih kopalnicah, tuših ali garderobah. Ne delite športne opreme, brisač ali drugih osebnih predmetov z drugimi ljudmi. Nosite čisto, suho bombažno spodnje perilo. Negujte zobe in usta. Očistite in uporabljajte kontaktne leče po navodilih oftalmologa. Pri delu z zemljo nosite zaščitna oblačila, kot so rokavice, škornji, dolge hlače in majice z dolgimi rokavi. Nosite masko N95, da se izognete vdihavanju škodljivih gliv, če živite na območju, kjer se pogosto pojavljajo. Glivice preprečimo tudi tako, da jemljemo antibiotike le, kot je to predpisano. Zaradi pretiranega jemanja se lahko kvasovke v telesu prekomerno razmnožijo in povzročijo okužbo.