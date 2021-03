Težave zaradi selfiejev

Odvisnost od družabnih omrežij lahko preraste v duševno motnjo.

Ljudje, ki na družabnih omrežjih pogosto objavljajo svoje fotografije, selfieje, mesta, ki jih obiščejo, in redno obveščajo sledilce, kako se počutijo, to najpogosteje počnejo iz dolgčasa ali da bi pritegnili pozornost. To početje ni vselej neškodljivo, odvisnost od družabnih omrežij pa lahko preraste v pravo duševno motnjo.Če jih uporabljamo zmerno, so lahko družabna omrežja odličen način povezovanja z drugimi, tudi izražanja, zlasti pri mladih. Pretirana uporaba pa ima lahko hude posledice, pravijo psihologi. Nedavna raziskava univerze Columbia je razkrila, da okoli 70 odstotkov najstnikov vsak dan obiskuje družabna omrežja, prav ti petkrat pogosteje kadijo, trikrat pogosteje pijejo alkohol in dvakrat pogosteje uporabljajo marihuano.Zaradi vse večjega vpliva interneta na oblikovanje osebnosti pri mladih psihologi opozarjajo, da lahko tako vedenje preraste v psihične težave. Izpostavljanje sebe, zasebnih fotografij in osebnih podatkov povzroča sproščanje dopamina, hormona ugodja, povezanega z odvisniškim vedenjem, pravijo harvardski znanstveniki in še, da so družabne mreže katalizator vse pogostejšega izgubljenega vedenja mladih, ki nimajo pravih vzornikov in odraščajo v obdobju velike odvisnosti od tehnologije.