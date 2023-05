Težave zaradi astme: videoigre jemljejo sapo

Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni, spremlja pa jo nenehno vnetje dihalnih poti. Simptomi, kot so kašelj, piskanje v pljučih, dušenje, tudi izmeček in občasno tiščanje v prsnem košu, so izčrpavajoči, bolezen pa pogosto povezujejo s preobčutljivostjo za najrazličnejše alergene, okužbami dihal, tobačnim dimom pa tudi z notranjim neravnovesjem.

Astmo že dolgo raziskuje tudi dr. Milan Hosta, športni filozof in pedagog, direktor Inštituta za kulturo telesa in duha TED: že več kot 20 let se terapevtsko ukvarja z dihanjem, spoznanja zadnjih let pa mu razkrivajo, da so vzroki lahko povezani tudi z dolgotrajnim sedenjem in celo pretiranim igranjem videoiger, ki po njegovem z intenzivnostjo in doživeto grafiko dobesedno jemljejo sapo. Dr. Hosta mnogim pomaga s tečaji, in ne udeležujejo se jih le bolniki z astmo.

Cilj dobrega samozdravljenja je čim manj simptomov in potrebe po zdravilih. FOTO: Stephane Bureau Du Colombier, Getty Images

»Tisti z astmo se odločajo tudi za spletni tečaj. Je pa vsako leto nekaj takih, s katerimi resno in celovito ter na dolgi rok sistematično razrešujemo vzroke in lajšamo simptome astme. Običajno me obiskujejo otroci in mladina. Potem so tu še posamezniki po 50. letu, ki se jim je astma pojavila kasneje ali pa se je ponovila,« pojasnjuje sogovornik. »Astma je psihosomatska bolezen, ki ima lahko tudi okoljske vzroke. Zato jo je izjemno težko zdraviti le z enim pristopom. Zdravstvo zna z zdravili zelo dobro lajšati simptome, ne poglablja pa se v ozadje. A ne zanika njegovega pomena. Na astmo in nagnjenost k njej v zgodnjem otroštvu lahko vplivajo kajenje mame med nosečnostjo, izpostavljenost stresu, slabo družinsko vzdušje, neurejeni odnosi, slabe stanovanjske razmere, vlaga in plesen v bivanjskih prostorih, astme je več med revnimi,« pojasnjuje dr. Hosta in pristavlja, da je lahko tudi posledica hiperventilacije, kroničnega, hitrega in plitkega dihanja skozi usta, pri čemer igrata veliko vlogo duševnost in naše čustvovanje: »Intenzivna čustva močno vplivajo na vzorec dihanja, katerega posledica je manj kisika v celicah in eden od obrambnih mehanizmov telesa je, da zapre dihala, kar si razlagamo kot simptome astme.«

Dihanje in meditacija

Obravnava mora biti celovita, dr. Hosta mnogim že dve desetletji uspešno pomaga z Dihalnicami: »Prvi smo sistematično začeli uvajati Butejkovo metodo in tudi s pomočjo medijskih kampanj naredili preboj. V zadnjih letih usposabljamo tudi učitelje integralnega dihanja, ki širijo Butejkovo metodo in druge zdravilne ter krepčilne tehnike dihanja naprej.« A, kot rečeno, astma zahteva temeljit pristop, zato pri mlajših otrocih sodeluje vsa družina: »Gre bolj za psihološke tehnike in odnose, delo z nezavednimi vzorci, pomembna sta primerno prehranjevanje in stik z naravo. Poleg Butejkove dodajamo tudi druge dihalne tehnike, ki podprejo samozdravilne sposobnosti organizma. Stranke poročajo tudi o ugodnih učinkih meditacije, ki je usmerjena v zdravje pljuč.«

Nekateri poročajo o ugodnih učinkih meditacije, ki je usmerjena v zdravje pljuč. FOTO: Suzi Media Production, Getty Images

Pri tem nikakor ne gre zanemariti gibanja, ki je ena od človekovih osnovnih potreb. Kot poudarja sogovornik, je pri bolnikih z astmo pomembno, da se naučijo primernega dihanja med naporom, predvsem z vztrajanjem pri dihanju skozi nos pri vzdržljivostnih disciplinah.

Intenzivna čustva močno vplivajo na vzorec dihanja.

Cilj dobrega samozdravljenja je, sklene, čim manj simptomov in potrebe po zdravilih: »Moram pa opozoriti, da se predvsem pri otrocih dela večja škoda, če zanemarimo vneto pljučno tkivo, kot pa da z zdravili lajšamo simptome. Astma sicer pri mnogih med puberteto izzveni, če se razrešijo duševne vezi, ki so dušile otroka. Pri nekaterih zadostuje sprememba okolja, tako naravnega kot družbenega.« Na portalu dihalnica.si ob današnjem svetovnem dnevu astme, ki letos opozarja na pomen enakovredne obravnave za vse bolnike, pripravljajo več dogodkov.