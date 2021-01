Težave z želodcem? Preverite, katera hrana vam bo pomagala

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Cvrtju se moramo izogibati. FOTO: Shaiith/Getty Images

Gastritis je ena najpogostejših bolezni prebavil.



Težave lahko omilimo z zdravim življenjskim slogom, zmernostjo pri prehranjevanju in opustitvijo nekaterih razvad.

Gastritis je vnetje želodčne sluznice, ki je lahko akutno ali kronično. Medtem ko je prvi posledica jemanja nekaterih zdravil proti bolečinam, kot so nesteroidna protivnetna zdravila, pitja alkohola, stresa in kajenja, je kronični v kar 80 odstotkih posledica okužbe z bakterijo Helicobacter pylori.Gastritis se razvija zelo počasi, in kot pravijo zdravniki, ga po 50. letu diagnosticirajo skoraj pri treh četrtinah ljudi, pri starejših pa že skoraj pri vseh. Simptomi kroničnega vnetja želodčne sluznice se kažejo različno. Najpogosteje pa na kronični gastritis kažejo pekoča bolečina v zgornjem delu trebuha, ki se lahko po obroku ojača ali omili, občutek polnosti po zaužitju manjšega obroka, izguba apetita, zmanjšanje telesne teže, slabost in bruhanje, v izbljuvku je lahko kri, pojavi se lahko tudi krvavo oz. črno obarvano blato.Kot pravijo pri Združenju zdravnikov družinske medicine, si pri blaženju težav zaradi kroničnega gastritisa lahko pomagamo sami, predvsem z zdravo uravnoteženo prehrano: ta je pomembna pri vseh boleznih in težavah z želodcem. Hranimo se redno, obroki naj bodo manjši in pogostejši, od 4 do 5 na dan, lakota namreč pospešuje izločanje kisline in povzroča krče v želodcu.Iz prehrane izločimo vsa živila in dodatke, ki nam delajo težave. To so mesne juhe, hrana s konzervansi, začimbe (paprika, feferoni, poper, čebula, česen, por, gorčica, kis, hren, jušne kocke), tudi koncentrirane sladke jedi, kot so torte ali potice. Izogibati se je treba močno slanim in kislim živilom, pečenim in ocvrtim jedem, majonezi, zaseki, svinjski masti, ocvirkom, tudi maslu in margarini v večjih količinah. Zdravniki priporočajo, da iz prehrane izločimo pikantne in mastne sire, polnomastno mleko, sladoled.Prav tako niso priporočljivi ruski, zeleni in kamilični čaj, kava, vroča čokolada, kakav in gazirane ter alkoholne pijače, slednje namreč dražijo in poškodujejo želodčno sluznico, zato je najboljša popolna abstinenca. Tudi kajenje je škodljivo za želodec, saj poveča izločanje želodčne kisline in upočasnjuje celjenje okvarjene sluznice, zato se mu odpovejte.Če so za gastritis oziroma nastanek vnetja želodčne sluznice kriva protibolečinska zdravila, ta zamenjamo, svetujejo zdravniki. Pomembno je tudi, da vzdržujemo primerno telesno težo ter da se kar najbolj izogibamo stresu.