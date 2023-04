Težave v spolnosti niso redke, kljub temu pa se mnogi še vedno niso pripravljeni pogovarjati o njih. Pri ženskah se različne preglavice pojavijo predvsem ob izgubi menstruacije oziroma menopavzi, vendar jih zaradi zadrege niso pripravljene reševati, povrhu pa so mnoge prepričane, da spolnih odnosov po petdesetem letu sploh ne potrebujejo, še več, da se intima v tej življenjski dobi niti ne spodobi. Toda strokovnjaki opozarjajo, da so telesne spremembe ob menopavzi povsem pričakovane, a so tudi rešljive.

Mnoge se izogibajo reševanju stisk zaradi zadrege. FOTO: Vchal, Getty Images

Libido lahko zmanjšajo težave v partnerstvu pa tudi nekatere bolezni.

Skupi jo tudi mehur

Spolnost je pomemben del življenja in partnerskega odnosa, zato je treba ovire, ki preprečujejo užitek in sprostitev, premostiti in odpraviti. Predvsem pa se sprijazniti, da takšne težave niso neobičajne in da se z njimi spopadajo številne ženske v določenem starostnem obdobju. Denimo, kmalu po začetku menopavze se pojavijo znaki pomanjkanja estrogena, kar povzroči spremembe v sluznici spolovila in sečnice. Pojavijo se lahko občutki srbenja, bolečine in suhost nožnice, ki so izraziti predvsem med spolnim odnosom. Nadvse nadležne so tudi težave z mehurjem zaradi pogostega odvajanja vode, ki ga lahko spremlja pekoč občutek. Ginekolog lahko pomaga z nadomestno hormonsko terapijo, ki je na voljo tudi v enostavnejših oblikah, na primer kot vaginalne tabletke, ki delujejo lokalno in zato varne za večino žensk.

Suhost nožnice seveda ni nujno le posledica menopavze, težave se lahko pojavijo po odstranitvi jajčnikov, po porodu, med dojenjem in ob uživanju nekaterih zdravil ter uporabi neustreznih negovalnih sredstev. Kriva so lahko tudi nekatera ginekološka obolenja, strah pred intimo, sploh med nosečnostjo, in pa pomanjkanje spolne sle, pri čemer pa lahko pomaga že iskren pogovor s partnerjem in strokovnjakom; libido lahko zmanjšajo tudi bolezni in motnje, kot so ščitnična obolenja, depresija in bolezni živčevja, nekatera zdravila in seveda hormonsko neravnovesje.