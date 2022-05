Težave omejujejo gibe: najboljša preventiva za sklepe je telesna dejavnost

Človeško telo je narejeno za gibanje, to omogočajo sklepi ter mišice, ki so pritrjene na številne kosti v našem telesu. Sklepi, zlasti kolena, komolci in hrbtenica, so vsakodnevno izpostavljeni obremenitvam, kot so mehanski napori, nepravilni gibi ter vnetni procesi, pa tudi starostnim težavam. Sčasoma se lahko pojavijo številne tegobe, ki začnejo omejevati naše gibe, najpogosteje so povezane s sklepi in hrbtenico.

Telo je narejeno za gibanje. FOTO: Tomwang112/Getty Images

Pri njihovem odpravljanju nam narava ponuja v pomoč številne snovi, najpomembnejše pri ohranjanju zdravih sklepov pa je gibanje. V modernem času pa več sedimo, namesto da bi se več gibali, hkrati se je podaljšala življenjska doba in s starostjo pride tudi do degenerativnih sprememb na hrustancu pri vseh ljudeh, zlasti na hrbtenici. S starostjo se vse degenerativne spremembe večajo in v povezavi s premalo gibanja in telesne dejavnosti prinašajo več težav – tako z mišicami kot sklepi.

Pojav artroze

Osnovni gradbeni elementi sklepnega hrustanca so hrustančne celice, ki jim pravimo hondrociti, obdaja pa jih hrustančna medceličnina. V človeškem hrustancu je celic manj kot odstotek celotnega volumna. Hrustančno medceličnino sestavljajo kolagen, nekolagenske beljakovine, proteoglikanski agregati in voda.

Slednje predstavlja kar 60–70 odstotkov celotne hrustančne teže. Zaradi posebne sestave je njegova sposobnost obnove ob poškodbi ali bolezni zelo slaba. Zato lahko pripelje do uničenja sklepnih površin, kar imenujejo artroza ali osteoartroza. Poškodovane gladke površine še dodatno okvarijo preostale dele sklepa in povzročajo vnetja ter degeneracijo.

Obraba sklepov in hrbtenice je najpogostejše obolenje, ki zmanjšuje kakovost življenja ljudi.

Nemški psihiater Ernst Kretschmer, ki je poskušal povezati telesno zgradbo z osebnostnimi lastnostmi in duševnimi boleznimi, je opisal tri temeljne konstitucijske tipe. To so astenični, atletski in piknični tip. Zanimivo je, da ima atletski tip več težav s sklepi. Malo gibanja in veliko sedenja, zlasti v službi ter pred računalniki, neugodno vplivata na težave s sklepi, zlasti v hrbtenici, tudi pri mladih. Otroke od malega učimo pomena gibanja, saj bomo le tako sklepe ohranili zdrave do pozne starosti.