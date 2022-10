Tetovaža ne teh mestih je najbolj boleča

Z nastopom jeseni znova postanejo aktualnejše tetovaže. Ker jih je vsaj nekaj časa dobro skrivati pred soncem, so hladnejši meseci idealni za nove kožne poslikave.

Seveda je pri tem ključna izbira dela telesa, ki ga bo krasila, pri čemer je dobro upoštevati tudi stopnjo bolečine, ki se na izbranem pojavi. Tu so deli telesa, kjer je bolečina najizrazitejša zato si tetovažo na njih omislijo le najpogumnejši.

Rebra

Na tem delu telesa ni veliko mišic in praviloma ne maščob, na drugi strani se živčni končiči nahajajo tik pod površjem kože, vse to so dejavniki, zaradi katerih so vbodi igle še kako opazni.

Glava in vrat

Podobno kot velja za rebra velja tudi za ta dva dela telesa: zaradi tanke kože, malo maščob in malo mišic je tetoviranje vratu in lobanje lahko zelo boleče.

Pod pazduho

Na splošno en najobčutljivejših delov telesa, razlog pa tiči v dejstvu, da je na njem veliko žlez in limfnih vozličkov. Vse to so dejavniki, zaradi katerih je pametno dvakrat razmisliti, če bi na tem delu res radi tetovažo.

Dlani in zapestja

Na dlani in prstih je veliko koščic, hkrati je koža na njih zelo tanka. Prav tako se črnilo na teh delih težje vpija, zato je treba večkrat preiti čez črto tetovaže, vse to poviša stopnjo bolečine.