Testirali so ga 78-krat, še vedno je v izolaciji: že 14 mesecev pozitiven na korono

Muzzafer Kayasan iz Turčije je eden od svetovnih rekorderjev med bolniki s covidom. Na koronavirus je namreč pozitiven že 14 mesecev ter je izmenično v bolnišnici in doma.

Doslej je opravil 78 testov na koronavirus, vsi so bili pozitivni

Muzzaferju, bolniku z levkemijo, so novembra 2020 prvič diagnosticirali covid in so ga sprejeli v bolnišnico. Po dveh tednih so ga odpustili, da se je lahko vrnil v svoj dom v istanbulskem okrožju Sarıyer, kjer je v samoizolaciji čakal na popolno okrevanje, piše The National News. Toda to je bil šele začetek njegovega dolgega ujetništva.

Po turških ukrepih se samoizolacija prekine po dveh tednih, če je test negativen. Vseh 78 testov, ki jih opravil, pa je pokazalo, da je še vedno pozitiven. Devet mesecev je tako preživel v bolnišnici in še pet mesecev doma v samoizolaciji, poroča turška tiskovna agencija Ihlas.

Njegovi zdravniki pravijo, da so njegovi testi pozitivni zaradi šibkega imunskega sistema in da je preživel zaradi zdravil, ki ga krepijo.

Žena in sin negativna

Muzzaferjeva žena je v času samoizolacije nekaj časa ostala pri njem, a so bili njeni testi do zdaj negativni. Tudi sin, ki je nekaj časa preživel z okuženim očetom, je bil negativen.

»Ozdravel sem, a imam še vedno ostanke korone v telesu. To je edina razlaga, ki sem jo prejel za pozitivne teste,« je dejal Muzzafer. Pravi, da sicer nima težav, a da mu je zelo hudo, ker ne more objeti svojih najdražjih. »To mi je najtežje. Zaradi svojega stanja pa se ne morem niti cepiti,« je zaključil.