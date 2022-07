Test sončnih krem: presenetilo vas bo, katere so najboljše

Nemška potrošniška organizacija, ki nepristransko ocenjuje izdelke in storitve Stiftung Warentest je opravila test krem za zaščito pred soncem.

Testirali so 20 krem, losjonov in sprejev ter ocenili, da je večina produktov zadovoljivih, saj zagotavljajo visoko do zelo visoko zaščito pred UV žarki in zaščitni faktor 30, 50 in 50+. Od teh so le štiri dobile slabo oceno, ker niso vsebovale obljubljene UV zaščite.

Najboljšo oceno je dobila krema Garnier Ambre Solaire Hydra 24h z zaščitnim faktorjem 30, zelo dobro oceno sta dobili tudi kremi proizvajalca dm - Alverde Naturkosmetik Sensitiv (30) in Sundance MED sprej (50+). Cenovno najbolj ugodna med tistimi, ki so dobile oznako »zelo dobro« je sicer tudi krema Lidl Cien Sun, z zaščitnim faktorjem 30 (stane le 2,79 €). Tiste z najboljšo oznako, ki jih je mogoče dobiti pri nas pa so še Eau Thermale Avene (50+), La Roche-Posay Anthelios hidtratacijski losjon (50+) in Nivea Sun Schutz & Pflege sprej (30).

Le oceno »zadovoljivo« jsta denimo dobila Eucerinova krem Allergy Protect Sun (50+) pa tudi Müllerjev Lavozon sprej (50), med tistimi kremami, ki jih test ne priporoča pa se pri nas dobi denimo Lavera Sensitiv (30).

Stiftung Warentest je izvedel test krem za zaščito pred soncem. FOTO: Zajem Zaslona

Kako pravilno zaščiti kožo?

Najboljša zaščita pred soncem je kajpak izogibanje soncu, zlasti v najbolj vročih delih dneva, od 10. do 16. ure. Kožo je dobro zaščititi z lahkimi oblačili, ob tem pa piti veliko tekočine.

Kremo za zaščito pred soncem je treba nanašati radodarno in večkrat na dan. Stiftung Warentest v članku o pravilnem nanašanju kreme piše, da nam steklenička z 200 ml kreme naj zadostuje le za 5 dni na soncu.