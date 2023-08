Temno zelena za zdravje: prehrana naj bo pestra in uravnotežena

Da bi bili zdravi, moramo skrbeti za našo odpornost, le močan imunski sistem se bo ubranil bolezni. Da bo tak ostal, skrbimo z zdravo in uravnoteženo prehrano z veliko zelenjave, sadja in polnozrnatih žit, pa dovolj tekočine in gibanja, tudi v času epidemije oziroma še toliko bolj. Težko je našteti vsa živila, s katerimi ohranjamo zdravje in imunski sistem, pa vendarle poglejmo nekatera, ki bi morala biti, kot pravijo strokovnjaki, redno na naših jedilnikih.



Jogurt vsebuje množico dobrih bakterij, čuvajev zdravja, nikar ne pozabite na kefir. Naj bo zeleno: jejte brokoli, da bi ohranili vitamine A, C in E, ki jih vsebuje, ga le na kratko pokuhajte. Špinača, tako kot vsa temno zelena listnata zelenjava, je polna antioksidantov, ti pa so super za dober imunski sistem. Špinačo lahko jeste svežo, kot solato ali dodatek solati, še boljša je kuhana, in sicer zaradi A-vitamina.



Najbogatejši vir vitamina C so živila rastlinskega izvora, kot so paprika, jagodičevje in citrusi.

Za normalno delovanje imunskega sistema so potrebni magnezij, fosfor, vitamina B6 in E, najdemo jih v sončničnih semenih.Ljudsko izročilo svetuje uporabo česna za zdravljenje vnetih zgornjih dihalnih poti, oslovskega kašlja ter prehlada in gripe. A ne preprečuje le prehlada, je antiseptik, razkužuje, antimikotik in antivirotik, torej onemogoča bakterije, glivice in viruse, poleg tega niža krvni tlak in uničuje črevesne zajedavce ter niža škodljivi holesterol v krvi. Zdaj, ko moramo skrbeti za socialno distanco, si ga zlahka privoščimo vsak dan.Močno živilo, bogato z antioksidanti, ki deluje proti širokemu spektru bakterij, virusov in glivic, je med. Redno ga uživajmo, žlička zjutraj nam bo dala energijo, uporabljamo ga tudi zunanje.Kadar smo prehlajeni, nam svetujejo C-vitamin. Da ne bi zboleli, ga uživajmo že zdaj, obrambni mehanizem telesa bo bolje deloval, če ga bomo redno uživali. Posezite po rdeči papriki, v njej ga je namreč obilo.Rdeča pesa je super za kri, zlasti priljubljen je njen sok, iz katerega hitro dobimo vsa hranila. Je polna vitaminov (C, B1, B2 i B12) in mineralov (kalij, kalcij, magnezij, železo, brom, mangan, jod). Za rdečo barvo je kriv antioksidant antocian, rastlinski pigment, ki je tudi v borovnicah in ki odlično vpliva na delovanje srca in ožilja, deluje pa celo antikancerogeno.