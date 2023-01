Telo se razstruplja samo, posledice neučinkovitega razstrupljanja so lahko hude

Splošno slabo počutje, pomanjkanje energije, slab in nemiren spanec, nezbranost in vznemirjenost, slab imunski sistem, napihnjenost in kopičenje maščobe okoli trebuha, stegen, bokov, zadnjice ter pojav celulita so znaki, ki nakazujejo, da naše telo ne deluje dobro in je verjetno polno strupov. In ker so v Sloveniji vsi prazniki praviloma povezani s preveč hrane in pijače, tudi ti, ki bodo danes doživeli vrhunec, je priporočljivo, da se po zabavah in praznovanjih odločimo za zmernost pri prehranjevanju ter telo očistimo strupov.

Za vsakodnevno razstrupljanje skrbi cela vrsta organov, od jeter do limfnega sistema.

Ti sicer v telo vstopajo tudi iz okolja, hkrati nastajajo v njem kot odpadni del presnovnih procesov, je pa treba telesu malce pomagati, da se jih bo znebilo, pravi športni in prehranski strokovnjak Vitja Sikošek iz Maribora. »Dobra novica je, da se telo zna razstrupljati samo. In tudi se – vsak dan sproti. Vedno, 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Razstrupljanje ni dogodek, ki bi ga lahko časovno ali prostovoljno določili. Ni pa nujno, da deluje, kot bi moralo, in zato mu moramo sami pri tem malo pomagati,« pravi sogovornik in dodaja, da za vsakodnevno razstrupljanje skrbi cela vrsta organov: jetra, ledvice, koža, črevesje, pljuča in tudi limfni sistem. Ker pa ima vsaka stvar, tako tudi telo, svoje omejitve, mu do neke mere samemu sicer uspe izločati toksine, ko pa je teh preveč, se začnejo kopičiti.

Kompleksni proces čiščenja

Zeleni napitki so super dopolnilo. FOTO: Foxys_forest_manufacture, Getty Images

Treba je vedeti, pravi Sikošek, da je čiščenje telesa zelo kompleksen proces, ki zahteva ogromno mikroelementov, ki podpirajo različne faze razstrupljanja. »Omejevalne diete, ki vključujejo na primer samo zelene napitke in podobno, niso učinkovite, so celo škodljive. Za učinkovito čiščenje telesa potrebujemo predvsem uravnoteženo prehrano, dovolj tekočine in vse potrebne mikroelemente, od aminokislin do vitaminov skupine B, flavonoidov in drugih koristnih snovi za telo.« Razstrupljanje poteka v treh fazah in tudi te tri so zelo široko razdeljene in vsaka ima svojo nalogo, nadaljuje: »Prva in druga faza potekata v jetrih, tretja pa ima za nalogo izločanje strupov iz telesa, kjer igra največjo vlogo prebavni trakt. Za uspešno razstrupljanje moramo upoštevati vse okoliščine in tega nikakor vzeti kot nekaj, kar lahko naredimo čez noč. Kaj šele, da bi to naredili na način, kot je danes zelo popularno. Na primer s pitjem določenega čaja ali zelenega napitka, vse drugo pa bi iz prehranjevanja izločili.«

Prehranska dopolnila s pegastim badljem, alfa-lipoično kislino, kalcijevim D-glukaratom in NAC (N-acetyl cisteine) izboljšajo delovanje jeter, pravi Vitja Sikošek. »Pomagajo pri razstrupitvi telesa in zmanjšajo oksidativni stres predvsem prek mehanizma višanja ravni človeku najpomembnejšega antioksidanta glutationa ter zelo pozitivno vplivajo na čiščenje jeter.«

Težave se lahko kažejo tudi z bolečino v prsih. FOTO: Pornpak Khunatorn, Getty Images

Posledice neučinkovitega razstrupljanja so lahko precej hude.

Niso pa to čudežna zdravila in ne delujejo v kratkem roku. Pred vsakršnim razstrupljanjem se posvetujmo s prehranskim strokovnjakom, da telesu ne bomo naredili več škode kot koristi, svetuje Sikošek in dodaja, da so lahko posledice neučinkovitega procesa precej hude. »Neučinkovito izločanje strupov lahko povzroči cirozo jeter, hormonska neravnovesja in težave pri delovanju možganov. Vse to se lahko odraža s težavami, kot so neplodnost, utrujenost, bolečina v prsih, zgodnja menopavza pri ženskah, nepravilno delovanje nadledvične žleze, da sploh ne omenjam večje izpostavljenosti obolenju za rakom,« pravi športni in prehranski strokovnjak. Posledica neučinkovitega izločanja strupov iz telesa je tudi kopičenje maščobe na stegnih, bokih in zadnjici.