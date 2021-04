Telo se čisti samo

Nevarna organska onesnažila

Zaradi učinkovitega delovanja razstrupljevalnih organov se v našem telesu kopiči izjemno majhna količina strupov. Kot pravijo na prehrana.si, pa obstajajo t. i. obstojna organska onesnažila – težko razgradljive, strupene kemikalije, kot so nekateri pesticidi in kemikalije iz industrije, ki jih zaužijemo z živalsko maščobo, saj se kopičijo po prehranski verigi in jih je zato v živilih živalskega izvora več kot v rastlinskih, del pa jih v naše telo vstopi tudi z dihanjem. Ta onesnažila se pri človeku kopičijo v maščobnem tkivu in pri zelo hitri in drastični izgubi telesne mase se lahko v kri sprosti večji del teh toksinov, ki jih telo ne utegne izločati, ob razstrupljanju in hujšanju je priporočljivo telesno težo izgubljati počasi.

Občasna kura razstrupljanja nam ne bo veliko pomagala, če se bomo sicer redno prehranjevali nezdravo. FOTO: Bhofack2/Getty Images

Jetra in ledvice opravljajo glavno čistilno funkcijo v našem telesu, saj s filtriranjem krvi odstranjujejo vse strupe in odpadne produkte.

Spomladi so zelo priljubljene raznorazne razstrupljevalne diete, ki v nekaj dneh obljubljajo čudež pri čiščenju telesa in odstranitvi strupov in tudi pri hujšanju. Tako naj bi bilo dovolj že, če bomo nekaj dni pili le sveže stisnjene sokove, se prehranjevali z le enim živilom, ki ima razstrupljevalni učinek, kot je na primer zelje, ali pa se za krajše obdobje postili. Za še boljši učinek naj bi nam bila v pomoč številna prehranska dopolnila. Večina tovrstnih diet temelji na pogostejšem uživanju določenega sadja ali zelenjave in izogibanju predelanim živilom, sladkorju, mastnim živilom, ali pa celo na popolni izključitvi trdne hrane.A naj se sliši še tako mikavno, naše telo ne deluje tako, pravijo strokovnjaki na prehrana.si. »Naše telo s presnovo vsakodnevno proizvede kopico odpadnih produktov, ki so v večjih količinah strupeni. Mednje spadajo dušikove spojine, kot je na primer amonijak, ki nastaja pri presnovi beljakovin in je v večjih količinah škodljiv, zato ga jetra in ledvice pretvorijo v sečnino in pripravijo na izločanje v obliki urina. Jetra in ledvice so tudi sicer glavni čistilni organi v našem telesu, saj s filtriranjem krvi iz nje odstranjujejo vse strupe in odpadne produkte. Tako bodo jetra kri očistila morebitnih snovi, ki smo jih v telo vnesli z zdravili in pesticidi, odstranila alkohol ter morebitne bakterije in njihove toksine, ter za izvoz iz telesa pripravila vse odpadne snovi, ki so nastale pri normalni telesni presnovi. Večji del odpadnih snovi nato izločimo z urinom, del pa se izloči z žolčem in posledično z blatom.« Če telesa ne bomo vsak dan preobremenili s preveč nezdrave hrane, bodo naša jetra in preostali čistilni organi sami poskrbeli, da se bodo odvečne snovi odplaknile iz njega.Seveda ne bo nič narobe, če bomo v vsakodnevni jedilnik vnesli več sadja in zelenjave, pravijo prehranski strokovnjaki, a nikakor ne smemo pričakovati, da bomo le s tem razstrupili svoje telo. Kot kažejo številne študije, nobeno sadje in zelenjava ne moreta zares razstrupiti našega telesa, imata pa veliko drugih prednosti. Pogosto in redno uživanje raznolikega sadja in zelenjave varuje zdravje in ščiti pred zunanjimi in notranjimi stresnimi dejavniki ter telesu daje številne koristne snovi za njegovo normalno delovanje.Občasna kura razstrupljanja nam ne bo veliko pomagala, če se bomo sicer redno prehranjevali nezdravo. Za zdravo prebavo in sprotno čiščenje telesa najbolj pomaga zmerno prehranjevanje, v katero vključimo vse skupine živil, obroki naj bodo manjši, razporejeni čez dan. Ob tem sta nujni vsakodnevno gibanje in pitje dovolj tekočine, vode. Le tako bomo na dolgi rok ohranili svoje zdravje.