Telo je treba ohladiti

Temperatura našega telesa sledi dnevnemu ritmu in je okoli 36 stopinj zjutraj do malce čez 37 popoldne; v tem območju kemične reakcije, nujne za življenje, v telesu potekajo najbolj optimalno.

Ko možgani zaznajo spremembo, višjo temperaturo ali nižjo, poskušajo telesu pomagati, da se ohladi oz. segreje. Najpogostejši način ohlajanja je potenje; pore se odprejo, telo se poti, znoj hlapi s kože in ga tako ohlaja. Drugi način je širjenje krvnih žil in pospešitev srčnega utripa, kar pomaga prenašati toploto in kri proti površini telesa in tako odvaja odvečno toploto. Zato je koža, ko nam je vroče, rdeča. Ta sicer zelo učinkovit način ohlajanja pa je precej otežen, če je v zraku veliko vlage, ki upočasnjuje izhlapevanje znoja. Soparna vročina je tako najbolj neprijetna. Če se telo ne more učinkovito hladiti, se pojavijo težave.

Bolj ogroženi

V največji nevarnosti v vročinskih valovih so majhni otroci, starejši ter kronični bolniki, predvsem srčni – višje temperature, kot rečeno, precej obremenijo srce.

Zlasti starejši najpogosteje opažajo otekanje nog; gre za posledico razširitve žil v koži z namenom hlajenja. Stanje omilimo s krajšimi sprehodi in dvigom nog med počitkom. Pomagajo elastični povoji ali kompresijske nogavice, vendar znajo biti zaradi vročine zoprni. Vročinski krči se navadno pojavijo pri telesno bolj aktivnih, ki s potenjem izgubljajo veliko soli: po navadi se pojavijo, ko prenehamo aktivnost, in prizadenejo predvsem velike mišice nog in ramenskega obroča. Pomaga nežno raztegovanje prizadete mišice (z masažo) in predvsem pitje izotoničnih napitkov. Izgubljeno sol bo nadomestil kak slani prigrizek. Krčem se lahko pridružijo splošna oslabelost, glavobol, slabost (celo bruhanje), zmedenost, potencialno omedlevica, skratka, toplotna izčrpanost. Telo je treba čim prej ohladiti, hladne obkladke damo na čelo in zgornji del prsnega koša. Če telesa ne hladimo, se stanje hitro slabša, sledi lahko toplotni udar, stanje zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Ponovimo, torej, kako ravnati v teh dneh, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto: umaknemo se v senco ali v hladnejše prostore, denimo knjižnico, nakupovalno središče, fizično aktivnost na prostem omejimo na jutranje in večerne ure, telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostim uživanjem tekočin ter skrbimo za tiste, ki ne morejo poskrbeti zase, vključno z živalmi.